【華冠投顧】台股連續量縮創高，小心:回馬槍!

台股今日台積電等權值股休兵，由 OTC 中小型股掌舵，終場加權指數上漲 48 點，收在最高 10995 點，也是本波新高，成交量 1442 億元，價漲量縮格局。

近日盤勢靠電子權值股台積電 (2330) 與大立光 (3008) 當任領頭羊拉升指數，今日大盤續漲創高，但要請大家注意第一，這 2 檔指標股熄火，台積電股價收平盤 241 元，未過昨日高點 245 元，大立光股價漲 25 元收 5200 元，連 2 日沒過 5295 元高點。第二: 今日大盤價漲量縮，連 2 天漲量卻縮下來，第三: 外資買 2.7 億元，連六買，但買盤縮手，期貨市場由買轉賣 2544 口多單。第四: 今日上漲家數大於下跌家數，上市與上櫃走勢不同調。研判接下來行情小心回馬槍。盤面焦點: 上周重災區被動元件，矽晶圓與 MOSFET 族群，隨著漲價消息再起，股價紛紛走高，包括國巨 (2327)，蜜望實 (8043)，華容(5328)，華新科(2492)，禾伸堂(3026)，台勝科(3532)，中美晶(5483)，嘉晶(3016)，環球晶(6488)，杰力(5299)，大中(6435)，富鼎(8261)，尼克森(3317) 等均上漲。建議跌多反彈視之，勿追漲! 弱勢族群個股方面: 電動車製造商特斯拉為能轉虧為盈，要求一些供應商退還先前採購零組件的部分貨款，供應商遭受衝擊，和大 (1536_股價重挫 6.5%，貿聯 - KY(3665) 股價也跌 4.5 元。砷化鉀穩懋 (3105) 營收低於市場預期，股價連吞 2 根跌停板!

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