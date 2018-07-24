產品組合優化 中光電Q2稅後淨利4.82億元 季增率137% ESP 1.04元

中光電 (5371) 公布第二季財報，單季營收 139.46 億元，季增率 13%，受惠於產品組合優化，合併毛利率為 18.2%，較前一季之上升 2.2 個百分點，較去年同期之成長 1%，營業淨利 5.42 億元，季增率 239%、年增率 93%，合併稅後淨利 4.82 億元，季增率 137%，年增率 98%，歸屬母公司股東之淨利 4.55 億元，季增率 135%，年增率 75%，第二季每股盈餘 1.04 元。中光電節能產品事業群第二季營收達 62.27 億元，出貨量則約 1,152 萬片，季增率 2%，雖為傳統淡季，但因來自 EMS 客戶之高階、大尺寸 TV LCM 訂單增加，營收及出貨量仍分別較前一季成長 3% 及 2%。展望第三季，節能產品事業群在旺季效應下，TV、Monitor 等產品出貨持續增溫，整體節能產品出貨量將較第二季成長一成以上。



中光電影像產品第二季出貨量約 33.4 萬台，季增 5%，營收則約 46.93 億元，因 SSI 固態光源及工程機種產品出貨比重增加，帶動 ASP(平均單價) 季增 8%，受惠世足賽帶動，燈泡機種出貨成長，合併營收分別較季增率 13%、年增率 19%。展望第三季傳統旺季，教育標案需求暢旺與產品組合優化，在 4K UHD、SSI 固態光源及大型展演用高端專業機出貨助攻下，將推升第三季整體營運績效較前一季及去年同期大幅成長。



累計上半年合併營收 263.21 億元，年增 9%，上半年毛利率 17.2%，較去年同期增加 0.6 個百分點，稅後淨利 6.85 億元，較去年同期成長 42%，歸屬母公司股東之淨利 6.49 億元，較去年同期成長 21%，上半年每股稅後盈餘 1.49 元。

