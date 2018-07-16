中光電全球獨創沉浸式觸控系統 參與新竹300博覽會

新竹市府主辦為期九天「新竹 300 博覽會」即將於本週六 (21) 日登場，中光電 (5371) 將於「自造城市」展區展出「全球獨創沉浸式觸控顯示系統」，該系統結合高端的投影拼接與可捲收式電容觸控技術，搭配雷射超短焦投影機投射畫面，有別於一般液晶顯示器，全自動化多屏無縫拼接，再加上精準直覺、反應快速的三十點觸控互動… 多項創新技術。「新竹 300 博覽會」區分為六大展區，集結在地優質物產、科技產品與標竿企業，呈現新竹豐富的人文歷史、科技實力及未來願景等面貌，演示高科技生活型態的「自造城市」展區，中光電展出的「全球獨創沉浸式觸控顯示系統」打造多款互動遊戲。



中光電「全球獨創沉浸式觸控顯示系統」畫面可延伸達 7 米，滿足教室、會議室、展館等不同場域需求，更結合雲端科技，只要透過一鍵即可捕捉分享互動信息牆的即時畫面，以支援不同地點、不同裝置上的同時瀏覽，讓學習、討論、分享不再侷限於一隅之地。