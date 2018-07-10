中光電Q2營收139.46億元 季增13% 上半年影像產品出貨達65.3萬台

中光電 (5371) 公佈 6 月份自結合併營收 48.79 億元，月增 4.63%，年增率 14.54%，影像、節能兩大事業群營運雙雙成長，第二季自結合併營收 139.46 億元，季增率 13%、年增率 17%，上半年影像產品出貨量約 65.3 萬多台，年增率 6%，反映 ASP(平均出貨單價)成長，營收約 88.63 億元，年增率 16%，成長率優於出貨表現。影像產品在標案出貨帶動下，6 月出貨量約 11 萬台，較 5 月份成長 6%，產品組合優化，帶動 ASP 月增 1 成，單月合併營收達 16.89 億元，較 5 月份大幅成長 17%，第二季出貨量達 33.4 萬多台，季增 5%，營收 46.93 億元較第一季成長 13%，主要係固態光源及工程機種出貨比重增加，ASP 季增 8% 所致，上半年影像產品出貨量約 65.3 萬多台，7 月影像產品出貨量將與 6 月相當，約 11 萬台。



節能產品 6 月份因淡季影響合併營收約 20.4 億元，月減 5%，其中 EMS 生意營收約 13.08 億元，較 5 月份減少 6%；ODM 產品營收則約 5.72 億元，月減約 9%，整體節能產品出貨量約 3,765 萬台，較 5 月份減少 5%，第二季節能產品營收達 62.27 億元，季增率 3%，出貨量約 1,152 萬片，季增率 2%，上半年節能產品營收達 122.8 億元，年減率 2%，出貨量則約 2,284 萬片，年減率 3%，7 月份節能產品合併出貨量在 TV ODM、EMS 出貨雙雙成長帶動下成長 1 成以上。