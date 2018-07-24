六福尋求休閒產業新藍海 下半年射三箭衝刺業績

由於飯店和餐飲市場競爭激烈，加上威斯汀六福皇宮將於年底租約到期結束營運，六福 (2705-TW) 積極在休閒旅遊產業尋找新利基點，除六福萬怡酒店正穩健經營，六福村暑期旺季推出最新促銷活動有成，預計入園人次將創 3 年來新高，同時，六福近來首創「六福講堂」系列展演活動，將飯店空間活化成為藝術展演場地，業績表現可望持續回溫。

六福皇宮一旦吹熄燈號後，對於六福營收有些許影響，但也將因此減少虧損，六福已積極找尋新的成長動能。

在未來將扮演集團最重要飯店經營的六福萬怡酒店營運上，維持穩健成長，六福說明，上半年六福萬怡年營收成長 10%，其中，住房率拉升 10 個百分點至 65%，餐飲中的宴會業績也成長 15%，目標今年底住房率持續拉升至 70%。

另一方面，六福村目前正在強打暑期活動「水戰音樂節」，並加碼假日限定的燒烤大餐，成功在假日單日引進上萬人次進場，六福樂觀預期，暑期兩個月的入場人次將達 45 萬人。

而六福也開創飯店業先例，宣布自 8 月 18 日起至今年底推「六福講堂」系列展演活動，集結多位台灣國際級表演者，將原只有在兩廳院看到的國際級演出，移師到台北威斯汀六福皇宮，票價從 500-2500 元不等，六福 VIP 可再享最低 8 折的優惠，企圖從競爭激烈的觀光市場中，創造差異化。

六福強調，未來飯店型態不侷限於住宿及餐飲，將集結音樂、飲食、文化、娛樂和旅遊，並持續深耕在地體驗，藉此吸引更多以往未接觸的新客群。

六福上半年合併營收 15.55 億元，年增 0.37%。