三貝德將辦世界數學邀請賽 入股奧林匹克助業績攻高

教育業者三貝德 (8489-TW) 今 (24) 日宣布，看好國內數學教育發展，將在原有的世界數學邀請賽 (WMI) 基礎上，擴大舉辦大型數學競賽，走出台灣、跨入亞洲市場，另一方面，三貝德日前也入股奧林匹克，可望藉此加速在中國與台灣的國中小學線上線下教育整合計畫，為後市營運添動能，有助營收、獲利表現續創新高。

三貝德表示，今年 7 月中舉辦的世界數學邀請賽 (WMI) 上，台灣選手共獲得 59 面金牌、65 面銀牌、20 面銅牌，在參賽國家中表現最佳，看好國內數學的發展，三貝德將在原有 WMI 基礎上，擴大舉辦大型數學競賽，並推廣為亞洲的全球性賽事，藉以提升國內學生的數學邏輯思考能力，並拓展國際觀。

另一方面，三貝德日前也透過入股方式，讓奧林匹克文化事業公司正式納入三貝德體系，該公司旗下以奧林匹克幼兒園與蔡坤龍資優數學馳名兩岸，事業自幼兒園橫跨至國中數理資優教育品牌，在兩岸三地共有 706 間分校，在中國教育部分也針對中國教育改革後的課程，訂定專屬發展教材。

奧林匹克在數理資優教學上的發展，與三貝德積極佈局國中及國小階段數理資優教學的目標相輔相成，入股奧林匹克後，三貝德除能深耕數理人才教育外，也可望加速在中國與台灣的國中小學線上線下教育整合計畫，為後市營運添動能，有助營收與獲利表現續創新高。

三貝德第 1 季合併營收 3.27 億元，稅後純益 0.84 億元，較去年同期大增 2 倍，每股稅後純益 2.79 元，在去年併入的 8 家實體補習班業者完整認列帶動下，首季營收與獲利已連續 4 個單季再寫新猷。