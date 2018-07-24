中國黃金產量近40年來首次出現超5%的年度降幅

2018年7月24日，在中國國際黃金大會舉辦期間，中國黃金協會舉辦了《中國黃金年鑒2018》權威發佈論壇。《中國黃金年鑒》多年以來以其權威、全面、客觀得到了世界黃金業界的廣泛認可，也是我國黃金行業發佈行業信息及交流的重要平台。《中國黃金年鑒2018》以翔實的數據深入分析了年度黃金產業鏈現狀及未來發展趨勢，是唯一全面反映中國黃金產業發展情況和黃金市場發展趨勢的出版物，是黃金行業從業人員和關註黃金行業發展的社會人士的必備讀物和工具書。《中國黃金年鑒》是中國黃金協會編撰的最具權威的關於中國黃金產業、黃金市場、黃金消費等年度發展分析報告，從2002年至今已連續出版16年，現在已基本形成了產業、企業、科技、消費、市場五大版塊，内容涵蓋勘探、開採、冶煉、精煉、交易、加工、銷售、應用、投資、交易等上下遊全產業鏈。

中國黃金協會建立了全國性黃金信息收集工作網絡，定期或不定期對黃金產業的運行狀況進行跟蹤調查，每年可獲得幾百個黃金企業，數十萬個信息數據，是國家統計局的授權的黃金行業信息收集、分析、發佈的權威機構。

《中國黃金年鑒2018》全面反應了2018年我國黃金產業的發展現狀、成績及問題。截至2017年底，全國黃金查明資源儲量13195.60噸，同比增長8.45%，我國黃金查明資源儲量已實現連續十三年增長，併連續三年突破萬噸大關。2017年我國黃金產量為426.14噸(不含進口原料產金)，與去年同期相比減少27.34噸，同比下降6.03%，是1974年以來首次出現的年降幅超過5%的下降，但我國黃金產量仍繼續穩居全球首位，自2007年以來已連續11年位居全球第一。黃金產量下滑的主要原因是：國内黃金企業礦石品位下降，低位的黃金價格使得黃金礦山企業的盈利空間進一步減小;相關省區先後出台了自然保護區内礦業權清理工作方案，礦山企業面臨的環保壓力空前，部分黃金礦山企業減產或關停整改，山東、江西、福建等重點產金省的黃金產量都出現了不同程度的下降。

2017年，我國黃金綜合生產成本200.38元/克，比2016年的196.16元/克，增加了4.22元/克，上升了2.15%。礦石品位下降、難選冶資源開採的增多和安全環保投入的增加是導緻黃金綜合生產成本上升的主要原因。據中國黃金協會數據顯示：2017年，黃金行業重點企業實現利潤總額115.42億元，比上一年76.63億元上升了38.78億元，升幅為50.61%，重點黃金企業盈利能力的增加凸顯了黃金行業“供給側結構性改革”的成果。

近年來，我國黃金行業規模不斷擴大。在黃金產量持續增長的同時，產業鏈不斷延伸，已形成從上遊勘探、採選冶、到加工及終端市場全覆蓋的完整產業鏈，併且橫向延伸，實現了從單一黃金生產向多金屬併舉的擴張，黃金行業實現工業總產值由百億級上升到千億級。2017年黃金行業實施“以金為主，多金屬併舉”戰略，取得成效，以黃金為主導，帶動有色金屬產業發展。共生產白銀3436.75噸、銅129.48萬噸、鉛56.38萬噸、鋅69.57萬噸、硫394.78萬噸，分别佔全國白銀產量的15.24%;全國銅產量的14.56%;全國鉛產量的11.95%;全國鋅產量的11.18%。大型黃金企業集團已成為重要的有色金屬生產商，中國黃金、紫金礦業礦山銅產量在全國已名列前茅。

2017年，黃金行業進一步加大科技創新力度，提高自主創新能力，在地質資源勘查以及資源的安全、高效、綠色開發和利用方面，充分發揮科技創新的支撐引領作用，全力提高科技貢獻率，為黃金行業的轉型升級增加技術供給。由山東黃金礦業(萊州)有限公司三山島金礦和中國科學院地質與地球物理研究所共同完成的《海底金礦填充開採岩移規律與災變預測研究》項目，已應用於指導三山島金礦海底採礦工程的安全評估和防治水工程，整體技術達到國際領先水平。

2017年我國黃金消費量1089.07噸，與2016年同期相比增加93.69噸，增長9.41%，連續5年位於世界第一。其中，黃金首飾用金696.50噸，比2016年增加65.33噸，同比增長10.35%;金條用金276.39噸，比2016年增加18.75噸，同比增長7.28%。可以明顯看出，金條銷售繼續保持大幅增長，黃金首飾銷售再次回暖。主要原因是：在房地產、股票市場不景氣的情況下，黃金投資產品成為人們避險和保值增值的投資選擇，國内高端消費的持續復蘇及二三線城市消費需求迅速崛起，刺激了黃金消費的增長。

2017年，上海黃金易交所、上海期貨交易所以及商業銀行的黃金交易量總計5.5萬噸(單邊)，交易規模僅次於美國和英國，居全球第三位，佔全球黃金市場總交易量的比重為10.85%，較去年下降了3.66個百分點。黃金市場總體保持平穩發展態勢。

來源：鳳凰網

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