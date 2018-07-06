NIKE下跌、尤文圖斯暴漲：從費德勒和C羅一窺超級巨星的「帶貨」能力

體育品牌 NIKE 在上周五創下紀錄新高後，本周以來已經下跌了將近 4%。

周四，義大利足球俱樂部尤文圖斯的股價漲超 7%，周五進一步上升超過 8%。

看似沒有關係的兩個市場表現，背後可能有著同樣的邏輯驅動：7 月 2 日，瑞士網球選手羅傑 · 費德勒身着整套優衣庫裝備，出現在溫布爾登的中央球場，宣告其與 NIKE 長達 24 年的服裝贊助正式結束；而周二以來就有消息指，足球運動員克里斯蒂亞諾 · 羅納爾多（C 羅），可能會加盟尤文圖斯。

費德勒在溫網訓練中身着優衣庫 KAWS x 《芝麻街》T 恤

不少體育明星具有不容小覷的商業價值。本周較早時候，美國籃球運動員勒布朗 · 詹姆斯與洛杉磯湖人隊簽署了價值 1.54 億美元的四年合約，其經紀人透露，詹姆斯與 NIKE 簽訂了終身合約，價值超過 10 億美元。

詹姆斯在富比士的運動員收入排行榜上位居第六，是累計收入最高的籃球運動員。

相比其他類別的運動員，網球和高爾夫運動員明顯地更依賴代言收入。在過去 12 個月間收入排名前一百的運動員中，工資占比最低的十名運動員里，網球運動員和高爾夫運動員分別居四席，另外兩名分別是田徑運動員博爾特和印度板球運動員維拉 · 哥利。

過去 12 個月裡，費德勒的代言收入居所有運動員之首（6500 萬美元），顯著高於第二位的詹姆斯（5200 萬美元）和第三位的 C 羅（4700 萬美元）。

數據來源：福布斯，華爾街見聞製圖

上榜體育明星收入百強榜的四名網球運動員中，日本網球選手錦織圭以 3460 萬美元的累計收入排在第 35 位，其服裝贊助商亦為優衣庫，二者 2016 續簽的五年合約價值 5000 萬美元。

運動員在場外的影響力，能夠保證他們在退役後仍然延續自己的商業價值，從各種代言中獲得收入。在 2017 年退役的博爾特，受益於與 Puma、佳得樂和宇舶表等品牌的持續合作，今年仍有 3000 萬美元的收入。

英國《金融時報》援引體育諮詢公司 NC Partnership 創始人觀點稱，企業贊助運動員來提高品牌的曝光度，而對於一部分超級巨星來說，在他們的職業生涯結束後，他們仍有能力保證自己的號召力，所以贊助商仍能藉此推銷自己的產品。

已經退役的前 NBA 運動員喬丹，憑藉與 NIKE 合作的「喬丹」系列產品，今年以來個人凈值已經上升了 3.5 億美元。

優衣庫創始人、CEO 柳井正稱，與費德勒的合作將不僅限於體育贊助層面。「我們將藉由此夥伴關係，追求場上或場下的創新合作。…… 我也希望能藉此合作共同為全球更多的人們帶來更高質量的生活。」