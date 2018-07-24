〈財報搶先看〉臉書財報亮點？分析師：月活躍用戶將增至22億

社群媒體巨頭臉書 (FB-US) 將於週三 (25 日) 美股盤後發布 Q2 財報，市場分析師表示，儘管近期臉書深陷隱私危機，但仍具市場領導地位，加上旗下 Instagram 用戶持續增加，可望推助營收續升。

投資研究公司 Zacks 的預測：

預估臉書 Q2 月活躍用戶 (MAU) 總計超過 22 億人次。

預估 Q2 營收為 134.3 億美元，年增率 32.6%。

預估 Q2 每股純益 (EPS) 為 1.75 美元，年增率 44.1%。

週一 (23 日) 臉書股價上漲 0.46%，以每股 210.91 美元作收，創下歷史次高，反映投資人對即將發布的科技股財報，充滿期待。

週一) 臉書股價大漲 0.46%，創下歷史次高。

儘管近期臉書陷入用戶個資洩露風波，執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 表示，無數問題 (含個資危機) 並未影響我們的業務與公司長期願景。

優秀的業務表現與未來願景使公司股票主要推升動力，累計今年股價已大漲 19.52%。而活躍用戶與營收獲利相關，將是第二季財報看點。

過去 1 年，臉書平均每季營收都優於投資研究公司 Zacks 的預測，臉書第一季每股純益 (EPS) 為 1.69 美元，營收為 119.7 億美元，遠遠超過 Zacks 預估的 1.36 美元和 114.3 億美元；第二季 Zacks 預估臉書每股純益為 1.75 美元，營收為 134.3 億美元，年增分別為 44.1% 和 32.6%。

《富比士》專欄 Great Speculations 表示，按往年經驗來說，臉書的龐大用戶群預計將會實現營收增長。預測第二季的月活躍用戶 (MAU) 總計將超過 22 億，每用戶平均營收將略低於 6 美元。

臉書將用戶的使用範圍劃分為美加、歐洲、亞太和其他地區，而過去十季，亞太地區月活躍用戶成長速度最快，每一季月活躍用戶年增皆逾 20%，截自今年 3 月底，人數已從 2015 年末的 5.4 億增長至近 9 億。

除了亞洲地區，包含非洲和拉丁美洲等其他地區，近期也在快速增長。相比之下，美加、歐洲等地用戶成長率趨緩，年增率呈現個位數。好消息是近幾季，每用戶平均營收 (ARPU) 皆年增 25-30%。

此外，分析師預估臉書旗下的 Instagram 用戶成長快速，在本季宣布日活躍用戶達到十億里程碑，並推出 Instagram TV 的新功能。華爾街分析師表示，Instagram 是維持該公司未來發展的重要子公司，預計將會為臉書提供強勁的營收流。