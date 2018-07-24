中國國務院拍板財政政策更積極 分析師看好基建類股受惠

中國國務院常務會議最新確認更加積極的財政政策，以及鬆緊適度的貨幣政策。分析師預估，未來基礎建設行業將受益，投資速度可能觸底反彈。激勵今 (24) 日基建概念股紅通通，中國交建 (601800-CN) 再度漲停報 13.41 元。

積極財政政策

昨 (23) 日國務院常務會議最受矚目的財政刺激方面，提出財政更加積極的兩大措施分別為「聚焦減稅降費」和加快今年「人民幣 1.35 兆元地方政府專項債券發行和使用進度」，並明確指出在推動「基礎設施項目上早見成效」。

受此消息激勵，基礎建設概念股表現強勢，中國交建 (601800-CN) 開盤沒多久即一字漲停鎖死，中國鐵建 (601186-CN) 一度觸及漲停，中國建築 (601668-CN) 大漲逾 7%，中國電建 (601669-CN) 漲幅逾 6%。

中國交建今日一早漲停 (圖自新浪財經)

華泰證券分析師李超表示，會議要求財政政策更加積極，代表未來基建相關行業將受益，基建投資增速可能觸底反彈。未來專項債的加快發行會為地方基建籌集資金。目前專項債主要分為土儲債、公路債和棚改債，這三個領域將是基建見效的重要方向。

確認貨幣寬鬆

除了財政政策積極，會議上也再次確認貨幣寬鬆政策，強調不搞「大水漫灌」的刺激，代表刺激還是需要，只是不會很強。尤其昨日人行意外展開人民幣人民幣 5020 億元中期借貸便利 (MLF) 操作，再次印證貨幣政策趨向寬鬆，也讓市場預期今年第三季有降準可能。

另外，國常會指出，引導金融機構將降準資金用於支持小微企業、市場化債轉股等。鼓勵商業銀行發行小微企業金融債券，豁免發行人連續獲利要求。這也代表了目前經濟中的薄弱環節，官方希望透過引導金融機構提供融資支援，進一步控制經濟下滑和企業違約風險。

中信證券債券研究團隊表示，國常會議提出擴內需政策，已今是今年高層第二次，上回是在 4 月政治局會議提出。而這次提出的時間點更加重要，因為第二季數據出爐，GDP 成長速度趨緩，投資和工業成長速度不及預期，急需政策明確未來方向。特別是今年以來的經濟下探壓力與以往不同，受到融資收緊影響非常明顯，所以在外部衝擊和國內壓力的共同作用下，有必要透過宏觀政策進行對沖，避免宏觀經濟和金融風險互相傳導和放大。

股市方面，中信證券債券研究團隊認為，寬貨幣向寬信用轉變是利多，未來可能得到宏觀數據進一步支撐。前期信用風險對股市的壓制將隨著監管政策的邊際放鬆和貨幣政策的持續作用，而有所緩解。至於資管新規補充通知和理財新規徵求意見稿的超預期，將直接帶動銀行股上漲。

昨日 MLF 大額操作進一步確認了貨幣政策寬鬆，中信證券債券研究團隊指出，在寬貨幣向寬信用傳導的過程中，需要基礎建設或房地產等行業承接信用擴張，而監管對非標投資的放鬆，也能為地方政府基建提供資金支援，進一步抬升市場對基建投資轉折點來臨的預期，建築、鋼鐵等週期行業受益最為領先和明顯，螺紋鋼等黑色大宗商品上漲動能較為充沛。