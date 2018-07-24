寧德時代(300750-CN)股價創新高 市值突破2000億元

午後，寧德時代(300750-CN)拉升，股價創出歷史新高，最高報92.9元，市值突破2000億元。截至發稿，該股報91.95元，漲幅3.76%，成交逾19億元。

消息面上，繼上汽、北汽、東風、寶馬、奔馳等知名汽車公司之後，廣汽也正式加入寧德時代陣營。

近日，廣汽集團與寧德時代在廣州簽署了《合資經營合同》，決定在廣州分别成立廣汽時代與時代廣汽兩家合資公司。根據合同内容，廣汽時代動力電池係統有限公司註冊資本1億元人民幣，廣汽集團出資5100萬元持股51%，寧德時代出資4900萬元持股49%。而時代廣汽動力電池有限公司註冊資本10億元，寧德時代出資5.1億元持股51%，廣汽集團出資4.9億元持股49%。

從政策方面來看，2017年2月出台的《促進汽車動力電池產業發展行動方案》中提出，到2020年，國家鼓勵併培育形成銷售規模400億瓦時(40GWh)以上的，具有國際競爭力的動力電池龍頭企業。新能源汽車是中國重點扶持的戰略性新興產業，主要發展方向為插電式混合動力和純電動汽車。新能源汽車市場的不斷擴大，帶動了新能源汽車零部件廠商的崛起，尤其是動力電池廠商最為出眾。寧德時代在這股浪潮中順勢而起，在7年時間内，一躍成為全球裝機量最大的動力電池供應商。

根據中國化學與物理電源行業協會動力電池應用分會統計數據顯示，中國2017年新能源汽車電池裝機量為36.27Gwh，與2016年相比同比增長20%，與2017年年初業内所預估的動力電池總裝機量達到50～60GWh的目標相差很遠。與此同時，2017年新能源汽車的累計銷量超過77萬輛，與2016年相比同比增長了50%。

根據公開資料顯示，2017年寧德時代的產能利用率達到了89.7%，遠超同行業其他品牌。

此前，寧德時代CEO黃世霖早在2017年就宣佈了寧德時代計劃到2020年達到50GWh的產能規模。寧德時代目前產能大約為17.09GWh，在建的西湖基地項目能提供24GWh的產能，再加上上汽時代、廣汽時代等眾多合資公司的產能支持，寧德時代有望超額完成2020年目標。

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