滬指小幅高開漲0.1% 基建板塊集體走強

週二(7月24日)，滬深兩市漲跌不一，滬指小幅高開集合競價上漲0.10%，報2862.27;深證成指上漲0.03%，報9316.65;創業板指下跌0.32%，報1615.72。從盤面上看，酒店餐飲、電子發票、化工新材料、水泥、無人零售、鋼鐵、建築醫藥等板塊漲幅居前;生物製品、機場航運、海南、ST板塊、石油開採等板塊跌幅居前。

受利好消息刺激，工程機械、建築、鋼鐵等基建板塊集體走高，中國鐵建A股上漲3.14%，成都路橋4連板;疫苗概念股開盤繼續集體大跌，康泰生物等4隻個股跌停。

廣州萬隆認為，醫藥板塊遭遇黑天鵝利空，前期紮堆其中的抱團機構勢必會大規模出逃，併可能會拖累一批高位股，那麽資金後市去向就需要重點關註，因為這很可能會決定這輪反彈誰會成為領頭羊。而目前來看，低位的超跌藍籌似乎是當下焦點，至於持續性還有待觀察。還有，必須清楚，金融、中字頭等權重過快拉升對場内資金消耗太大，短期不利於反彈可持續，甚至容易對中小創造成“虹吸”效應，所以在兩個交易日上漲過百點後，接下來指數反彈節奏還是慢點比較好，該是個股登場表演的時候到了。另外，考慮到年中經濟工作會議漸行漸近，不排除是部分資金提前嗅到接下來會進行財政政策風向會有轉變而提前行動。

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