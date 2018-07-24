港股盤前─舊經濟股受青睞，估計基建及資源股短線仍有上升空間

今天推介 - 鞍鋼 （347）

1）港股週一反覆靠穩，盤中曾上升 167 點，但也曾倒跌 133 點，最終恆指收報 28256 點，上升 31 點。大市成交按日下跌約 16% 至 840 億。滬深港通成交金額按日也跌近 13% 至 124 億；流向仍是淨流入，金額約 24 億。板塊方面，內銀股繼續造好，內房股也有反彈。基建股受大行報告指上半年盈利不俗而大升；電力、水泥和風電也有追捧。相反，騰訊（700）和小米（1810）均受壓。手機設備股也弱勢。醫藥股受內地黒心疫苗事件而受挫。權重內銷股也表現疲弱。做空方面，佔大市成交再創個半月的新高，達 13.7%。牛熊証街貨最新比重為 40:60，重貨區方面，熊証重貨區分散在 28400-28799，牛証則在 27600-27799。

簡評 ：雖然恆指週一報升，但和筆者估計的反彈落差甚遠。成交大幅回落、做空再度上升和 A 股收巿後人民幣急回等都是不利指標。幸好南下資金流入仍然不俗，熊証重貨區也較貼近現價，在市場沒有明確方向及成交不大下，挾空機會仍在。執筆時人民幣依然弱勢，美股也向下，但夜期及港股 ADR 卻能企穩，或許這是和國務院常務會議的指引有關 （見點 2）。基建、水泥、電力、內房和內銀這些舊經濟股昨天的強勢可能也不是無的放矢。當中基建股已積弱多時，應還有很大上升空間。中鐵（390）、中鐵建（1186）、中交建（1800）、中國建築（3311）等等都可留意。讀者如欲找其他短綫投機追落後，資源股中的銅及鋼鐵也值得留意；江西銅（358）及鞍鋼（347）是筆者的提供作參考。資金輪換買賣下，舊經濟股的強勢也解釋新經濟股如騰訊和小米的沽壓。醫藥股是近月市場的寵兒，但在黑心疫苗事件下極有機會再向下；因社會迴響甚大，相信行業或面臨更多調查。

2）明報 - 總理李克強今日召開國務院常務會議，會議要求保持宏觀政策穩定，積極財政政策要更加積極，穩健貨幣政策鬆緊適度，同時提出要保持適度融資規模，保持流動性合理充裕，並要求疏通貨幣政策傳導機制。會議重申，堅持不搞大水漫灌式強刺激，會根據形勢變化預調微調，定向調控；並將加快今年 1.35 萬億元地方政府專項債券發行推動早見成效。

3）美股週一漲跌不一，川普再次攻擊亞馬遜及日本央行傳「收水」的消息左右大市，金融股表現較突出，道指收跌 13 點，但標指和納指則分別下挫 0.18% 及 0.28%。紐約期油則先升後跌 0.5%。十年期國債債息再上升至至 6 周高位，報 2.963%。港股 ADR 再揚 103 點，相當於恆指 28359 點水平。

4）新股訊息 ：

內地第二大民辦高等教育集團希望教育 (1765) 今天起招股，每股招股價介乎 1.52 元至 1.92 元，一手 2000 股。

5）盈喜公告 - 重慶鋼鐵 （1053）、安東油田 （3337）、祈福生活服務 （3686）、慕容控股（1575）、正榮地產（6158）和利民實業（229）等等。

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