雷蛇(01337-HK)提醒大家已通過回購建議

雷蛇(01337-HK)作出自願公布。該公司董事會公公布，已行使其於2018年5月30日舉行之該公司股東週年大會上所獲該公司股東授予之購回該公司股份之一般授權項下之權力。根據購回授權，該公司獲准於聯交所購回最多約9.022億股股份(即於股東週年大會日期之該公司已發行股本總額之10%)。該公司將按照該公司須遵守之所有適用規例及法例進行建議購回股份。

截至本公告披露日，該公司購回股份共607.4萬股，約佔於股東週年大會日期該公司已發行股本總額的0.0673%。股份購回總代價為1058.45萬港元(不包括佣金及其他費用)，由該公司現有可用現金儲備撥付。董事會相信，現為合適時機購回股份，以提高股東長期價值。

董事會亦相信，該公司有充足的財務資源使其能夠進行建議股份購回，同時確保該公司保留財務靈活性，以驅動該集團的硬件、軟件及服務業務生態系統、及擁有超過5,000萬名註冊用戶的用戶群的持續增長(截至2018年6月)，以面對全球預計超過23.4億遊戲玩家的龐大且不斷增長的發展中潛在市場1至2017年12月31日，公司擁有7.39億美元現金和銀行結餘。

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