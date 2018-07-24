摩根大通：美股投資者對第二季財報更寬容

本周將迎來美股第二季財報最繁忙的時刻，共有 35% 的標普 500 成分股企業披露財報。摩根大通統計發現，從此前 17% 的披露財報公司業績看，投資者對第二季的財報更為寬容。

摩根大通發現，相比於今年一季報，第二季財報若盈利高於預期，會更輕鬆地提振投資者興奮度。在已經跑贏分析師預期的公司中，股價在財報發布後首個交易日表現超過標普 500 大盤的中位數為 0.9 個百分點，遠高於第一季時的 0.2 個百分點。若趨勢延續到二季報結束，或創兩年最佳。

摩根大通策略師 Mislay Matejka 團隊表示，鑒於貿易關稅的潛在負面影響，該行本來預計標普 500 成分股企業對未來的業績指引更趨保守。但已發布財報的公司有 67% 都提升了盈利前景，創五年來次高的數量比例。而 4 月時的一季報過程中，在類似時段僅有 24% 的企業提升了盈利預期。

研報認為，更多企業對第三季盈利指引更好釋放了一個信號，即投資者正在重新確認基本面依舊穩健，也就更容易提振二季報後的企業個股表現。彭博社數據顯示，第二季的標普 500 企業盈利年增率增速預計為 20.6%，是 2010 年以來季度次高，僅次於第一季的近 25%。

但財經媒體 CNBC 也觀察到，華爾街資本對於二季報超好的公司有所「獎勵」，但在強勁的二季報之下，卻沒有怎麼提升第三季的盈利預期。這恐怕令華爾街重新陷入年初的普遍擔心中：美國企業盈利看上去已經觸頂了。

機構 FactSet 對華爾街分析師的問卷調查顯示，在已經公布二季報企業中，有 87% 的盈利多於預期，但分析師預計第三季企業盈利年增率增幅為 21.5%，營收增速為 7.5%，均低於 6 月 30 日的調查結果 21.6% 和 7.6%。

DataTrek Research 的聯合創始人 Nick Colas 表示，在二季報將創近十年來第二強勁的背景下，上述趨勢令人擔憂。之前幾個季度的大幅盈利增速顯示，這種趨勢不僅在長期很難被複製，更不要說今年餘下時間激發進一步增長了。而 2019 年的標普 500 成分股盈利增速預期會降至 10% 左右。