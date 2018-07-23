國務院常務會議：支持擴内需調結構促進實體經濟發展

7月23日從中國政府網獲悉，國務院總理李克強7月23日主持召開國務院常務會議，部署更好發揮財政金融政策作用，支持擴内需調結構促進實體經濟發展;確定圍繞補短板、增後勁、惠民生推動有效投資的措施。

會議聽取了財政金融進一步支持實體經濟發展的匯報，要求保持宏觀政策穩定，堅持不搞“大水漫灌”式強刺激，根據形勢變化相機預調微調、定向調控，應對好外部環境不確定性，保持經濟運行在合理區間。財政金融政策要協同發力，更有效服務實體經濟，更有力服務宏觀大局。一是積極財政政策要更加積極。聚焦減稅降費，在確保全年減輕市場主體稅費負擔1.1萬億元以上的基礎上，將企業研發費用加計扣除比例提高到75%的政策由科技型中小企業擴大至所有企業，初步測算全年可減稅650億元。對已確定的先進製造業、現代服務業等增值稅留抵退稅返還的1130億元在9月底前要基本完成。加強相關方面銜接，加快今年1.35萬億元地方政府專項債券發行和使用進度，在推動在建基礎設施項目上早見成效。二是穩健的貨幣政策要松緊適度。保持適度的社會融資規模和流動性合理充裕，疏通貨幣信貸政策傳導機製，落實好已出台的各項措施。通過實施台賬管理等，建立責任製，把支小再貸款、小微企業和個體工商戶貸款利息免徵增值稅等政策抓緊落實到位。引導金融機構將降準資金用於支持小微企業、市場化債轉股等。鼓勵商業銀行發行小微企業金融債券，豁免發行人連續盈利要求。三是加快國家融資擔保基金出資到位，努力實現每年新增支持15萬家(次)小微企業和1400億元貸款目標。對拓展小微企業融資擔保規模、降低費用取得明顯成效的地方給予獎補。四是堅決出清“僵屍企業”，減少無效資金佔用。繼續嚴厲打擊非法金融機構及活動，守住不發生係統性風險底線。

會議認為，激發社會活力，推動有效投資穩定增長，是推進供給側結構性改革補短板、鞏固經濟穩中向好勢頭、促進就業的重要舉措。一要深化投資領域“放管服”改革，調動民間投資積極性。在交通、油氣、電信等領域推介一批以民間投資為主、投資回報機製明確、商業潛力大的項目。推進高水平對外開放，完善外商再投資鼓勵政策，加快已簽約外資項目落地。二要有效保障在建項目資金需求。督促地方盤活財政存量資金，引導金融機構按照市場化原則保障融資平台公司合理融資需求，對必要的在建項目要避免資金斷供、工程爛尾。三要對接發展和民生需要，推進建設和儲備一批重大項目。加強基礎研究和關鍵領域核心技術攻關。會議通過了石化產業規劃佈局方案，要求安全環保優先，併支持民營和外資企業獨資或控股投資，促進產業升級。

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