【港股解碼】廣州農商銀行預回A上市，迫切補充資本金

先赴港，再回A，似乎已經成了如今公司融資的一種慣用手段，比如我們今天要說的廣州農商銀行（01551-HK），在港上市還不足半年，已經開始著手準備回A募資的事兒了。

上週五（7月20日），廣州農商銀行董事會宣佈，為進一步拓寬資本補充渠道，完善公司治理結構，提升本行核心競爭力，打造境内外融資平台，實現股東所持股票的流動性，擬申請首次公開發行A股併上市。

此外，董事會亦於2018年7月20日批準建議發行境外優先股，擬非公開發行不超過1億股的境外優先股，募集資金不超過100億元人民幣的境外優先股，用於補充該行其他一級資本。

一般來說，提起募資首先讓人想到的就是“缺錢”，“缺錢”則意味著財務狀況不好。廣州農商銀行究竟缺不缺錢呢？讓我們來一探真容。

圖源：網絡

廣州農商銀行業績平穩增長

廣州農商銀行是一家區域性商業銀行，2017年再次入選全球1000家大銀行、亞洲銀行業50強，綜合經營實力再上新台階。

截至2017年12月31日，受益於資產規模的增長，集團淨利息收入實現了平穩增長。淨利息收入人民幣116.95億元，同比增加人民幣10.24億元，增幅9.59%，淨利息收入佔營業收入總額的86.76%。

圖源：財報

2017年，整體生息資產平均收益率較上年同期下降9個基點至4.24%，整體計息負債平均成本率較上年同期上升25個基點至2.59%，淨利差較上年同期下降34個基點至1.65%，淨利息收益率較上年同期下降28個基點至1.70%。

分科目來看，2017年在資產規模驅動下，集團實現利息收入人民幣291.86億元，同比增加人民幣58.01億元，增幅24.81%。其中，客戶貸款和墊款利息收入人民幣149.56億元，同比增加人民幣14.54億元，增幅10.77%。而平均收益率較上年下降2個基點至5.42%，主要原因包括營改增後貸款利率不含稅，以及貸款結構調整、利率較高的微小貸規模下降而大企業貸款規模佔比上升。

報告期内，集團客戶存款支出人民幣86.12億元，同比增加人民幣8.06億元，增幅10.32%。2017年，存款成本率1.92%，同比下降9個基點，主要由於付息成本較低的活期存款日均佔比較去年同期上升，存款結構進一步優化。

按資產計，期内宏觀環境企穩，實體經濟的信貸需求增強，貸款規模增長較快。截至2017年12月31日，集團資產總額人民幣7,357.14億元，較上年末增加人民幣747.63億元，增幅11.31%。其中貸款和墊款總額較上年末增加人民幣481.22億元，增幅19.57%，主要是因為金融投資較上年末增加人民幣296.26億元，增幅15.59%，主要是集團主動調整投資結構，持有至到期投資大幅增加。現金及存放中央銀行款項較上年末增加人民幣207.45億元，增幅24.99%，主要是因為存款大幅增加，央行備付相應提高。存放同業及其他金融機構款項與拆出資金總額較上年末減少人民幣12.42億元，降幅5.57%，主要是因為減少存放在同業及其他金融的定期款項。買入返售款項較上年末減少人民幣35.70億元，降幅4.46%，主要是因為根據自身流動性的管理措施，減少對買入返售債券的資金分配。

綜上所述，主要財務指標上，廣州農商銀行基本實現穩定增長，但在硬性監管指標上，廣州農商銀行就沒有那麽樂觀了。

硬性監管指標有所下滑

截至2017年12月31日，受期内風險加權資產大幅增長，其增幅超過資本淨額增速影響，集團資本充足率為12.00%，較2016年下降0.16個百分點；而在資本充足率項上，雖然集團期内因為H股發行成功及利潤留存，極大地補充了資本，資本淨額達人民幣521.47億元，較2016年末增加人民幣68.70億元，增幅15.17%；但由於貸款規模和債券投資規模較2016年大幅增長，且應收款項類投資結構變化，導緻2017年末風險加權資產較2016年末增加人民幣623.02億元，增幅16.74%，超過資本淨額增速，從而2017年資本充足率有所下降，由2016年的12.16%下降至12%。

由此可見，收入穩定增長的廣州農商銀行内里結構併不牢靠，特别是在抵禦風險上，資本充足率下降反映出風險化解能力削弱，也成為此次回A募資的主要原因。

作者：董虹

編輯：唐文英

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)