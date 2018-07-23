【華冠投顧】林驛銘:台積電撐盤，外資連五買，漲指數，跌個股，OTC重挫!

台股今日在台積電 (2330) 持續上漲之下，加權指數最高來到 10984 點，終場上漲 14 點，以 10946 作收，成交量 1465 億元，價漲量縮格局。

上周台股在台積電的帶領之下，指數站上季線，半年線，今日台積電延續上周氣勢持續上漲 3.5 元，收 241 元，讓指數持續站穩所有均線之上。結構上，電子股漲 0.12%，金融股漲 0.17%，傳產股漲 0.16%，OTC 指數卻出現重挫 1.35%，盤面下跌家數高達 906 家大於上漲 510 家，與上周五一樣，出現拉指數跌個股的結構。不過請留意上周領先下跌的被動元件，矽晶圓，MOSFET 以及光碟廠等族群，今日被動元件族群反彈，包括華容 (5328)，信昌電(6173) 漲停，華新科 (2492)，國巨(2327) 蜜望實 (8043)，智寶(2375) 與凱美 (5317) 等上漲。而矽晶圓的合晶 (6182)，嘉晶(3016)，環球晶(6488)，漢磊(3707) 等股價出現拉尾盤， MOSFET 的杰力 (5299)，大中(6435)，尼可森(3317)，富鼎(8261) 等也同樣如此拉尾盤，反觀今日重災區換在砷化鉀族群在穩懋 (3105) 上周五法說會估今年第 3 季營收將季減 10%，低於市場預期，以跌停開出。也連帶宏捷科 (8086)、全新(2455) 受到衝擊，均跌停板。另一方面，光學鏡頭廠在上周強彈後，今日回跌，先進光 (3362) 大跌超過 9%，玉晶光 (3406) 跌 5% 之上，亞光 (3019)、新鉅科(3630)、今國光(6209) 和聯一光 (3441) 等均下跌。

上周提醒過外資回心轉意買台股，今日續買 67 億元，期貨市場仍增加 148 口多單，同步連五買，很明顯仍有大人在撐盤，不過 OTC 指數卻殺很兇，結構來看: 漲指數，跌個股，請投資人操作務必謹慎選股，建議以電子新主流為主，搭配產業旺季 + 題材 + 業績為主，看好蘋果股，5G，車用，無人商店，遊戲，生技股等逢低進場操作。

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