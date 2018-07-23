【華冠投顧】合晶華晶科多頭整理蓄勢待發

藍慶賜 分析師

大盤收小紅，從大盤日 K 線觀察，連續兩天高檔整理，短線期均線仍在季線之下，指數反彈到這裡要先整理了，這兩天台積電強漲，中小型股的 OTC 反而成了重災區，OTC 指數跌破年線，收盤時收在年線附近。如果大盤開始進入整理階段，OTC 就有機會止跌反彈。

(6182) 合晶，股價跌破季線後，控盤者作了一組晨星的反轉 K 線組合，把股價推升回季線之上，然後橫盤整理，多頭趨勢不變，等待整理完成，多方就會做攻擊。合晶是全球第六大半導體矽晶圓供應商，產品線包括 8 吋占 40 %、6 吋占 40 %、6 吋以下占 20 %，8 吋 N 型重摻產品應用在 IGBT、MOSFET 製程市占率居全球第一。全球 8 吋半導體矽晶圓受惠於物聯網、車用電子、電源管理 IC 和影像感測器等的需求帶動，熱度可望延續到 2020 年以後。



(3059) 華晶科，突破下降壓力線後，橫盤區間整理，等待整理完成，多方就會做攻擊。華晶科的影像技術應用於智慧手機、安控、無人機、掃地機器人等。華晶科也是高通設計開發夥伴，已完成虛擬實境 VR 360 原型相機開發，搶攻智慧物聯網市場，另一款商用監控攝影原型機預計下半年完成。

(6141) 柏承，股價跌破年線後出現止跌，打出小 W 底的型態，股價站回月線，短線有反彈走揚的機會。柏承已佈局 2-3 年的測試版產品，原來已有 3 家客戶，今年估客戶數可以大增到 10 家，主要會在第三季、第四季加入。目前台灣測試板僅有精測以及柏承可以生產，柏承測試板依應用範圍不同，可達到 30-40 層板的水準，毛利率可達 4-5 成以上的水準。

作者: 華冠投顧 藍慶賜分析師

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