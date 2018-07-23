多年寬鬆政策未實際提升通膨 日本央行終於要正視問題了？

自 2013 年以來，日本央行致力於採取積極和非常規貨幣政策以緩和通貨緊縮。量化和質化寬鬆政策前所未有地大，並擴大到包括購買如 ETF 以及政府債等資產。但在通膨持續低迷之下，日本央行恐怕不得不承認，寬鬆政策事實上仍面臨嚴重問題。

自 2016 年 4 月以來，殖利率曲線控制支撐了寬鬆政策，央行力圖控制隔夜利率及 10 年期政府債券殖利率接近於零。他們承諾購買任何數量的政府債務，以保持長期債券殖利率為零，即使通膨開始上升。

實際上，官方購買債券的規模已經下降，市場上的殖利率上限變得更加可信。然而，如果政策組合成功地提高通貨膨脹率，那將帶來實際利率下降，從而隨著時間的推移變得更加顯著。

自 2016 年以來，日本央行一直對外宣稱，滿意政策表現，並且預測通膨將達到超過 2% 的目標。然而，在近幾次令人失望的通膨結果公佈後，政策委員會將於 7 月 30 日至 31 日舉行會議，明確需要再次調低通膨預測。並就是否應該改變貨幣政策展開更為重要的討論。

日本央行今年可能將通膨預測下調約 0.4%，並在明年下調 0.6%，並將 2% 以上的通膨率目標推遲到 2020 年或是 2021 年之前。並針對殖利率曲線控制的執行進行全面性審查。

對於殖利率曲線的控制可能會是針對 5 年期國債殖利率，同時允許 10 年期國債殖利率在一定幅度內上升。顯然，10 年期國債殖利率的上漲都可能使市場感到困惑，因此日本央行必須降低借貸成本，支持整體經濟運作，直到達到 2% 以上的通膨目標。

有媒體指出，即使有非常謹慎的溝通和前瞻性指導，貨幣政策本身也可能不足以達到通膨目標。未來，也可能需要非常規的財政寬鬆政策。