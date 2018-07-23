〈工業生產指數〉電子零組件備貨需求拉升 7月製造業生產年增率可望續成長

6 月製造業生產指數 107.86，年增 0.68%，較原預估的成長幅度低，但經濟部樂觀看待 7 月製造業生產年增率將續呈成長走勢，主因全球經濟穩定成長下，新興科技帶動高效能運算、物聯網、車用電子等應用擴展，加上智慧行動裝置新品將陸續發表，可望持續推升電子零組件備貨需求。

經濟部原預估 6 月製造業生產指數年增率 3%，但實際僅年增 0.68%，經濟部表示，除端午假期工作天數較少外，因智慧手機銷售減緩，加上挖礦熱潮也下滑，造成晶圓代工成長僅個位數，都是造成年增率表現不如預期的原因，但業者對 7 月生產量仍然樂觀看待。

依據統計處調查，製造業者認為今年 7 月生產量將較 6 月增加的廠商家數占 12.4%，持平者占 73.5%，減少者占 14.1%，以家數計算的製造業生產動向指數為 49.2，按產值計算的動向指數為 53.0，預期 7 月生產指數將較 6 月增加。

經濟部表示，展望未來，由於全球經濟穩定成長，國際原物料價格續居高檔，可望挹注石化、鋼鐵及機械設備等產業生產動能，此外，新興科技帶動高效能運算、物聯網、車用電子等應用擴展，加上智慧行動裝置新品接續發表，可望拉升電子零組件的備貨需求。

經濟部預估，7 月製造業生產年增率將續呈成長走勢，但需關注中、美、歐相繼加徵關稅對我國生產面的影響。