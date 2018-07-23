滬指低開高走漲超1% 生物醫藥股重挫多股跌停

滬深兩市今日早盤雙雙低開，隨後在銀行、軍工板塊帶動下，快速拉升併翻紅，整體維持寬幅震蕩走勢。午後在水泥、鋼鐵等基建板塊走強帶動下，滬指盤中一度漲逾1%，重新站上2850點。滬指收報2859.54點，漲1.07%，成交額1870億。深成指收報9314.30點，漲0.68%，成交額2240億。創業板收報1620.97點，漲0.71%，成交額778億。

從盤面上看，航空、建築、水泥、國防軍工、鋼鐵居漲幅榜前列，生物製品、化學製藥、醫藥電商居板塊跌幅榜前列。

受長生生物(002680-CN)疫苗事件影響，生物醫藥股集體殺跌，長生生物、長春高新(000661-CN)等多隻個股跌停，跌幅超過7%的個股超過30隻。鐵路基建板塊活躍，特銳德(300001-CN)漲停，中國鐵建(601186-CN)漲超7%，中鐵工業(600528-CN)、中國中車(601766-CN)、晉億實業(601002-CN)等股均上漲超3%。港口股午後集體拉升，南京港(002040-CN)直線拉漲停，連雲港(601008-CN)、廈門港務(000905-CN)等個股紛紛走強。

總體來看，當前市場仍處於技術修復期和心理修復期。在供給側結構性改革的背景下，上市公司盈利能力仍比較樂觀。長期來看，科技升級、消費升級和製造升級帶動新經濟動能不斷加強，將推動中國經濟的高質量發展，A股市場仍具備較好的配備價值。

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