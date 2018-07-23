【異動股】有色板塊尾盤拉升 雲鋁股份(000807-CN)漲停

臨近尾盤，有色板塊快速拉升，截止發稿，雲鋁股份(000807-CN)漲停報5.27元，湘潭電化(002125-CN)漲停報8.92元，紅星發展(600367-CN)、常鋁股份(002160-CN)漲超6%，中國鋁業(601600-CN)、中孚實業(600595-CN)、南山鋁業(600219-CN)的股漲超5%。

據上海有色網消息，電解錳市場價格繼續衝高。至7月20日，SMM(上海有色金屬價格指數)電解錳主產地現貨價格為18500元/噸(現金出廠)，上調750元/噸，自5月初以來價格已累計上漲60%，創6年半新高。

國際鋁業協會(IAI)7月20日公佈的數據顯示，6月份全球原鋁產量降至532.1萬噸，5月修正後為544.2萬噸。IAI稱，6月份中國產量預估降至303萬噸，5月為309萬噸。

此外，中鋁自7月19日12:00起，調整非冶金用氧化鋁最低限價為3200元/噸，較之前上調100元/噸，普通氫氧化鋁的最低限價為2080元/噸，上調65元/噸。這已經是中鋁本月第三次上調價格。

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