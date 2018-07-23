【華冠投顧】盤中解析

晶圓雙雄撐盤，加權指數在平盤附近震盪，但中小型股賣壓沈重，目前重挫約 1.5% 並再次回測年線，盤面弱勢族群包含光學、矽晶圓、蘋概、PA 等。

上周表現最弱的被動元件倒是在 2327 國巨公告兩天內已買回庫藏股 714 張、均價約 866 元、執行率 15.87% 下，今天整體來看表現相對強勁。從上周的主力進出來看普遍為小買、小賣和中立，而大戶持股則多為小幅減少，代表最主要的賣壓還是來自於散戶的恐慌多殺多。已經回到季線附近且季線向上的個股，接下來將會陸續止穩。

目前下跌家數逾 900 家，PA 三雄在 3105 穩懋法法說會看淡下半年營遲展旺後，法人相繼降評，最低目標價僅 100 元，拖累 2455 全新、8086 宏捷科同步打入跌停，另外 3D 感測封裝的 3374 精材也一樣受波及重挫。部分蘋概股上上周轉強後今天也同樣拉回修正，下半年蘋果新機出貨量目前市場看法不一，將是左右電子股下半年表現的關鍵。

現階段是考驗投資人耐心，權值股漲完後自然會輪到中小型股，等到營收和半年報公告，很多被錯殺的個股自然會開始轉強向上，所以現在必須要學會不受盤勢干擾追高殺低，靜待財報還股價公道並進行持股調整。

※華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估