〈鉅亨主筆室〉「萬一」即將成為台股常態！！

壹、前言

(圖一：波羅的海運費指數月曲線圖，鉅亨網)

本文對美股與新興市場股價有不同預估。道瓊會將超漲部份，緩慢回頭修正。而新興市場由於升息步調落後，且美元指數不會直線上揚，股價指數創新高機率甚高；新興市場有能耐複製道瓊 2016 到 2018 年初走勢。金價中長期趨勢隱含價重要信息？黃金的歷史天價在 2011 年 8 月，最高價格為 1,912.29 美元 / 盎司；這個價格前無古人、後無來者。就商品期貨而言，最早做頭的是期貨是，波羅的海運費指數 (BDI)；它在 2008 年時就已經由萬點之上往下滑落。商品運輸價格期貨價格的滑落，代表必須要使用運輸的產業產品，它們的有效需求呈現衰退；由產業的意義而言，不是產業經濟泡沫化，就是人類生活方式確實在轉變。由最古老的農業產品、礦產及工業化後的傳統機械產品，邁向電子科技業的電商、支付通、新能源、電動車、智慧型裝置、數位化革命、網路革命、及未來的人工智慧 (AI) 等等。由 2016 年觸底後的全球股市表現，可明顯見到這項轉變的確已經浮現。從 2016 年 1 月中旬，全球股市的多頭多是「蘋果概念股」、電動車、半導體與人工智慧等族群股票。

貳、操作黃金仍然要以長期趨勢預估為主！

這種潮流大趨勢的改變，與美國財經政策、及全球科技發展有關。2017 年 3 月，白宮提出減稅財政政策後；2017 年 9 月 Fed 正式宣佈，它要從升高利息、晉升到收縮資產負債表階段；貨幣緊縮程度進入主升段。而在此當時與之後潮流中，金價就從當時 1,357.5 美元 / 盎司開始下跌，之後又呈現反彈再下跌走勢。而最近的一次顯著回檔是為，2017 年 9 月初後，美元指數在 2018 年 4 月、由弱轉為強勢開始。金價從 1,366.06 美元 / 盎司，一路跌到 1,268.76 美元 / 盎司以下；出現跌破短期底部現象。三、由長期的「保值效應」層面推估，1,912.29 美元 / 盎司的價位，可能難以再見到；長期將走入間箱型走勢。而在這個期間中，金價可能介於 1,396.3 美元 / 盎司、與 1,046.54 美元 / 盎司之間。這可由月曲線圖見到，2015 年 Fed 首次升息前後；是金價從最雲端的天價墜落，與最低價底部最落魄價格區域。從此可能將走上，美元指數將步步上揚、而金價逆向跟隨的空頭格局。以道瓊式波浪長期波而言，金價長期多頭浪走完之後、價格會進入整理波浪。在整理波浪完全走完之後，才會再轉為多或空頭波浪。預估金價整理波浪可能持續兩年多，因為它會針對、衝著美元指數升高或下降而來；而美元指數最夯的上揚波段，可能落在 2020 年底、 Fed 最大收縮資產負債表前夕。

(圖三：黃金價格月曲線圖，鉅亨網首頁)

以美元指數目前上揚到，2018 年 7 月 13 日 94.677 點的水準；長期美元指數多頭高點、或許應該落在川普執政登台時的 103.33 點以上。而此時 2018 年 7 月 15 日美元指數回檔，所造就金價觸底且即將上揚，這會被定義為短期反彈波浪；被視為是空頭波浪修正波。在艾略特波浪理論中，多頭的修正波是為下跌波段；而空頭的修正是為上揚波段。這對黃金投資者而言，可運用金價 ETF 進行套利操作。目前投資銀行、券商在股市，多可發行正或反向的 ETF；如果預期美元指數將下跌，正確操作是買進黃金正向 ETF，否則買進美元反向 ETF。就實際操作者而言，投資者大多會有、以長線保護短線觀念；如果長線是走多，則在逢低買進、或逢高放空這兩種策略中，是會偏向「逢低買進」。如果長期走勢預估是空頭，則投資心態則該傾向「逢高放空」。如果要以金價 ETF 進行投機操作，也可以運用黃金期貨短期多單、與長期空單的蝶式操作等方法。在正常趨勢下，因為持有或保管成本，因此期貨合約價與現貨價格，一般多呈現「正價差」；就是現貨價減掉未來期貨價應是負數的。如果在多頭市場中逆價差到達頂點，則是買入期貨空單時機；逆價差的運作邏輯則依照前者反向操作。

(圖四：短期金價日曲線圖，鉅亨網黃金)

預估金價長期波浪趨勢，在美元指數尚未達到 103.33 點之前，仍然會處在空頭壓力中。但以短波浪而言，此時是它觸底反彈前夕。由於美元指數與金價是逆相關，金價走勢何時會從整理轉為上或下；則端視 Fed 何時結束貨幣緊縮政策而定。Fed 之所以會宣告與進行資產負債表收縮程序，是因為在 Federal Fund Rate 升高到 2.25% 之後；要再穩住、不讓利率水準再度滑落，不利通膨控制。預估在今 2018 與 2019 及 2020 年，三年的收縮資產負債表期間中；黃金價格大整理的態勢應不會太大改變。但是在收縮資產負債表最強力之際，2019 年底金價與美元指數的逆向；前者一旦登上 103.33 點以上，若再高燒不退；則後者可能會提前回落到 1,046.54 美元 / 盎司之前，而在 Fed 完全完成收縮之後，兩者趨勢才會上下互換。

叁、油價未來進入箱型整理後下跌！

在財務理論世界中，與金價同為兄弟的油價；其特質一方面也與美元指數呈現逆向。唯也可代表全球經濟需求面，消費者「有效需求程度」量化指標。如果以 2016 年 1 月中最低價 27.1 美元 / 桶，最高價以 128.4 美元 / 桶計算；則目前 2018 年 7 月中的油價 75.33 美元 / 桶，距離樣本中位數 77.75 美元 / 桶相距不遠。雖然正在進行美中貿易磨擦與談判，但這樣的全球有效需求水準，仍然可算是處於穩定狀態。如果油價的發展果真遵守與黃金是兄弟身份，則未來的趨勢將會宛如金價一般；短期與中期是整理格局，但三年之後 2021 年起滑落機會增高。換言之，當美元指數步上 103.33 點之後，油與金價同步下跌。投資股票最關心的是，在 2012 年在金與油價下跌後，股價指數會呈現何種變化？以台股股價加權指數而言，它是在登上 12,682.41 點之後繼續攀升？還是就此打住、進入中段整理、或是往下回落？這需要分辨貨幣政策與財政政策的特性。

(圖五：IS-LM-BP 模型，維基百科)

貨幣政策對於金融市場 LM，要比實體經濟 IS 要敏感；因此股價即使呈現不對稱，上揚幅度與速度多比下跌大。而財政政策側重於 IS 實體經濟，因此對於 LM 加持顯然相對緩慢。尤其是美國財政政策，在走完第一波 2017 年的預期效果之後；第二波則將只會有穩住效果，要及時推升美股相當有限。在美元指數未來兩到三年間，要漸漸向上上揚；則美股陷入整理機率升高。但除非 Fed 推出非常預料之外的強烈緊縮政策，否則美元指數慢吞吞上揚趨勢，是正常情況下、可預估的最大可能波動型態。

(圖六：北海布侖特原油價格日曲線圖，鉅亨網首頁)

肆、結論；新興市場可脫離美股桎梏？獨自樹立自我長期多頭風格？

以上述論述回顧，多可以看出美元指數是緩步上升，而油價與金價會在兩年內盤整之後回落；這似乎隱含長期總體經濟是不樂觀。但即使不樂觀；但若沒有黑天鵝、預料不到的系統性變數。正常行走趨勢是緩緩下降，不會有突然崩塌地危機。在此情況下，本文對美股與新興市場股價有不同預估。道瓊指數可能會將超漲部份，緩慢回頭修正。而新興市場由於自我央行、對該國貨幣升息步調落後，且美元指數不會一直線上揚，因此股價指數創新高機率甚高；新興市場容易複製道瓊 2016 年到 2018 年初走勢。

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