【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市上週五下跌，特朗普表示將對 5,000 億美元中國商品征收關稅。道瓊斯指數微跌至 25,058 點；標準普爾指數下跌 0.1% 至 2,802 點；納斯達克指數下跌 0.1% 至 7,820 點。

油價上週五上升，因美元疲弱，加上沙特 8 月出口預期下降。紐約 9 月期油微升至每桶 68.26 美元。金價上升，紐約 8 月期金上升 0.6% 至每盎司 1,231.1 美元。

香港和內地股市上週五上升。公用股造好，其中中國電力（2380.HK）第二季售電增速較首季大幅改善，股價上升 5.1%；體育用品股普遍受壓。個股方面，亨泰（197.HK）27.9% 股份轉手，股價下跌 9.8%；瑞風新能源（527.HK）可能引資第三方成單一大股東，復牌後股價上升 9.1%。恒生指數上升 0.8% 至 28,224 點，國企指數上升 1.5% 至 10,683 點，香港股市成交金額增加 29.6% 至 1,003 億港元。上證綜合指數上升 2.0% 至 2,829 點，滬深兩市成交金額增加 12.9% 至人民幣 3,512 億元。

◆ 行業及公司新聞

◇ 此前招股的博駿教育（1758.HK）公開發售逾 2 倍超購，而歌禮製藥（1672.HK）孖展認購尚未足額。

◇ 勝獅貨櫃（716.HK）發布盈利預警，公司預計 2018 年上半年將轉盈為虧錄得輕微股東應佔虧損，主要由於材料成本增加，尤其是耐腐蝕性鋼材，公司未能將全部增加的材料成本轉嫁至客戶，從而影響公司的整體毛利率；此外，人民幣兌美元匯率於年初數月急速升值，進一步壓低了利潤率。

◇ 中國太平（966.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 年上半年股東應佔溢利將同比增加約 120% 至 52.1 億港元，主要受惠於 1）公司保險業務持續健康發展，及 2）公司已實現投資收益同比明顯上升。

◇ 中國鐵建（1186.HK）公布營運數據，2018 年第二季度新簽合同額人民幣 3,292 億元，同比增加 13.5%；上半年累計新簽合同額人民幣 6,090 億元，同比增長 10.4%，其中境內及境外新簽合同額分別按年上升 6.6% 及 52.7% 至人民幣 5,402 及 689 億元。第二季新簽合同狀況較第一季有改善。

◇ 融創中國（1918.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 年上半年股東應佔溢利將同比增長超過 200% 至不少於人民幣 39.0 億元，主要受惠於期內銷售物業交付的面積同比增加及考慮了香港財務報告準則第 15 號的影響，使得期內收入按年大幅增長超過 200%，並且，期內毛利率較去年同期及全年也進一步提升。

◇ 藥明生物（2269.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 年上半年純利將達到去年同期的 250% 以上至不少於人民幣 2.3 億元，主要受惠於 1) 收益強勁增長，2）公司業務運營效率提升，及 3）錄得可觀利息收入且未產生利息費用所致。此外公司預期上半年每股攤薄盈利將達到去年同期的 200% 以上至不少於人民幣 0.18 元。

◇ 承興國際（2662.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 財年（截止 6 月 30 日）公司綜合溢利淨值可能顯著增加，主要受惠於公司泛娛樂業務所產生的收益及毛利增加。

◇ 中國石油化學（3983.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 年上半年股東應佔溢利將同比增長 1.5-1.6 倍至人民幣 7.2-7.5 億元，主要受惠於公司產品售價按年上升。另外，公司宣布於內蒙古呼和浩特市產能 2 萬噸的田野聚甲醛裝置 A 線已重啟，產品預計於下半年開始實現銷售。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)