人民幣對美元中間價今日上漲78點報6.7593 結束七連貶

中國人民銀行授權中國外匯交易中心公佈，2018年7月23日人民幣兌美元中間價報6.7593，上調78點，結束連續七日調貶。上一交易日中間價6.7671。上一交易日官方收盤價報6.7795，上一交易日夜盤收盤報6.7680。

7月20日CFETS人民幣匯率指數報93.78，按週跌1.00。

上週五，美國總統特朗普宣稱，“強勢美元讓我們處於劣勢”，併稱美聯儲現在不應收緊政策。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，美元指數在美國經濟基本面和美聯儲加息縮表支撐下，有望進入95至100的強勢區間。此外，中美貿易摩擦變數仍然很大，市場情緒還存在大幅波動的可能。但市場終將逐步意識到，國内貨幣政策仍保持穩健中性，併未大規模放水，中美利差已於近期趨穩。此外，下半年國内經濟基本面將保持穩定，嚴監管背景下金融風險整體下行，均會對人民幣走勢形成内在支撐。人民幣匯率逆週期因子或將再次發揮作用。因此，下半年人民幣存在一定壓力，但下跌的空間仍將處於可控狀態，持續低於7.0的可能性很小，雙向波動幅度可能加大。

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