原油後市大預測：風雨將至 市場進入恐慌模式？

布蘭特原油期貨和 WTI 原油期貨價格在上週皆走低，華爾街分析師分析，原油供應量攀升以及中國原油進口需求下滑，皆是造成油價下跌的原因，但最主要仍是受到美國總統川普主導的貿易戰影響，大宗商品對於經濟現狀變化較為敏感。

9 月交割的 WTI 原油期貨上週下跌約 0.8%，上週五 (20 日) 收於每桶 68.26 美元，為連續 3 週呈現下滑狀態，週一 (23 日) 亞洲電子盤持續走低，暫報 68.08 美元。

WTI 原油期貨價格走勢

9 月交割的布蘭特原油期貨上週損失 3%，20 日收於每桶 73.07 美元，亦是連 3 週下跌，23 日仍未回升，暫報 72.98 美元。

布蘭特原油期貨價格走勢

原油供應量攀升

市場擔憂最大的石油生產國沙烏地阿拉伯會大幅提升供應，迫使沙國發表聲明表示不會過度供應，一名沙國高級官員在上週表示，沙國 7 月的石油產量將維持平穩，與 6 月每天 1050 萬桶產量持平。



與此同時，全球石油供應量繼續增加，美國的頁岩油產量近期創下每日 1100 萬桶的產量紀錄。

而部分分析師認為，利比亞恢復產量亦是造成油價下跌的原因，但《Oilprice》的資深市場觀察人士 Dan Dicker 認為，利比亞的原油出口提升有限，許多專家認為，利比亞的石油產量在今年下旬將持續下滑，因此不是影響油價下跌的原因。

中國原油進口需求下滑

S&P Global Platts 在上週的報告中指出，中國海關總署數據顯示，中國今年 6 月的原油進口下滑 4.9% 至每日 839 萬桶，為 2018 年首次出現進口量下滑的情況

並且可能在 2018 年下旬持續降低。S&P Global Platts 的資深分析師 Zhuwei Wang 表示，「我們預測原油進口在 2018 年下旬將從每日 908 萬桶下滑至 901 萬桶」。

貿易戰影響

大宗商品與股票不同，它們對於時間性較為敏感，例如 9 月交割的期貨，較受到目前發生的經濟事件所影響，而不會關注 6 個月後的市場走勢，因此最近許多商品價格近期皆出現大幅走低的情況，黃豆的價格受重創，鋅、錫和鉑等工業金屬價格下跌 15 至 35%。

美國總統川普在上週再度放話，表示已準備好對中國所有的輸美商品課徵關稅，總價值高達 5050 億美元，將可能導致油價在本週持續走低。