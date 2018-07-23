伊朗警告美國別想阻止原油輸出：不是只有海峽一條通道

在美國對伊朗施加制裁，試圖遏制其石油貿易，以削減發展其核武計劃後，伊朗國家媒體報導，伊朗總統 Hassan Rouhani 警告美國不要試圖阻止德黑蘭的石油貿易。他補充說，即使伊朗的原油出口被封鎖，伊朗除了霍姆茲海峽外還有很多「通道」可以輸出原油。

對於美國再次阻止伊朗石油出口，Rouhani 即向川普喊話：「川普先生！伊朗是歷史上保證這條地區水道安全的老實人。一如波斯諺語所說：『不要玩弄獅子的尾巴』，你會後悔的。」

霍姆茲海峽是波斯灣的一個天險，包括沙烏地阿拉伯在內的中東產油國透過此地向全球運送原油。

伊朗原油出口在 2012 年遭到全球制裁後急遽下降，產油量被限制在每天 250 萬桶。當 2015 年達成核協議並取消制裁時，其石油產量恢復到 2012 年之前的 380 萬桶水平。目前尚不清楚這次產油量下降是否會像以前一樣明顯，因為歐盟國家和中國並未加入美國的禁運。

在與伊朗外交使團代表交談時，Rouhani 宣布德黑蘭希望恢復與鄰國的良好關係，特別是沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國和巴林。但是，他指出，這種改善需要「實質的行動改變」，沙烏地阿拉伯放棄其「頑固」立場，並彼此發展修補關係意願。

伊朗與沙烏地阿拉伯間的關係在 2016 年沙國以觸犯極端主義活動名義處決什葉派神職人員 Nimr al-Nimr 及其 46 名追隨者之後惡化。這次行動引發了多數什葉派伊朗民眾的示威遊行，導致沙國大使館遭到洗劫並被縱火焚燒。

利雅德為此與德黑蘭斷絕了外交關係，隨後巴林、蘇丹和吉布地也跟進斷交，而阿拉伯聯合大公國則是降低了與伊朗的外交關係。德黑蘭表示，這與襲擊大使館無關，並表示要由利雅德恢復關係。

德黑蘭和利雅德以及其他地區大國之間關係的另一個絆腳石是葉門正在進行的戰爭，沙國領導的聯盟支持該國總統 Abd Rabbuh Mansur Hadi 對抗葉門什葉派 Houthi 武裝分子。沙烏地阿拉伯聲稱伊朗秘密向 Houthi 供應武器，反叛分子經常向沙國首都利雅德及其周圍的石油設施發射彈道飛彈。