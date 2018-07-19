原油市場難預測 摩根士丹利仍看好油價漲至85美元

原油價格波動加劇，布蘭特原油期貨較上週高點下滑近 9%，分析師認為，油市預測將日益困難；不過，摩根士丹利 (Morgan Stanley) 仍預估，油價將上看每桶 85 美元。

台北時間週四 (19 日) 晚間 9 點 18 分，CNBC 數據顯示，布蘭特原油期貨下跌 0.80 %，至每桶 72.32 美元；西德州中級原油期貨下跌 0.25 %，至每桶 68.59 美元。

布蘭特原油期貨下跌。(圖：翻攝自 CNBC)

受沙烏地阿拉伯、俄羅斯，以及美國原油產量增加影響，布蘭特原油期貨已較上週高點，下跌近 9%。

美國能源資訊署 (EIA) 資料顯示，上週美國原油庫存意外增加 580 萬桶，且產量首度突破每日 1100 萬桶。

美國石油協會 (API) 數據亦顯示，截至 7 月 13 日當週，美國原油庫存意外結束「四連降」，增加 62.9 萬桶，與分析師預期的減少 360 萬桶，落差極大。

能源顧問公司 Rystad Energy 研判，美國頁岩油產量，可能會更高。

根據 CNBC 報導，PVM Oil Associates 分析師 Tamas Varga 表示，市場供需持續受政治、經濟事件影響，不確定性大增，變得難以預測。

美國總統川普宣布，將對伊朗重啟制裁，呼籲世界各國，於 11 月 4 日前，停止從伊朗進口原油，盼藉此讓伊朗石油出口量「歸零」。

雖然沙烏地阿拉伯、俄羅斯等國已開始實施增產，但在下半年市場需求快速增加的情況下，摩根士丹利仍預估，布蘭特原油可望漲至每桶 85 美元。