人民幣中間價結束七連跌報6.7593 升值78點

人民幣 中間價報 6.7593，上一交易日中間價報 6.7671，結束此前的 7 連跌。在岸人民幣上一交易日收報 6.7795，上週累計貶值近 900 點。特朗普週四在接受 CNBC 採訪時稱加息不利美國，之後美債收益率下跌，美元從 95 關口回落至 94。

美指衝高回落業內人士：美元強勢可能繼續維持

週末市場，美元指數衝高回落。此前，上週四，特朗普在接受 CNBC 採訪的言論被播出後美元下跌了約 0.5%，在採訪中，特朗普稱鮑威爾是 “非常好的人”，但他說，他對利率上升感到不高興。他還表示，他不會告訴美聯儲該做什麼。他認為在日歐央行都保持貨幣寬鬆情況下，美元持續加息可能會讓美國在全球貿易中處於下風。

白宮發言人隨後表示，美國總統特朗普尊重美聯儲的獨立性，不會干預美聯儲的決定。美國總統特朗普今日對利率的評論是重申他的長期持有的立場。

弘業期貨金融研究院相關分析師表示，2018 年國際環境動盪不安，避險情緒和美聯儲的強硬態度推動美元持續走高。

人民幣匯率貶值 “快” 比“慢”好

華泰宏觀李超分析認為，美元指數的震盪上漲，使人民幣兌美元匯率長期仍有貶值空間，人民幣快貶值比慢貶要好，慢貶更容易造成資本跨境趨勢性流出，人民幣兌美元短期內存在測試上次貶值高點 6.95 概率。人民幣兌美元匯率若反轉重回上升趨勢需要兩個條件。第一，中美貿易摩擦重新回到談判桌前。美國挑起了中美貿易摩擦，我國無奈之下選擇對等的貿易關稅政策，如果未來中美重新回到談判解決貿易摩擦的途徑，人民幣兌美元匯率有望重回上升通道。第二，官方外匯儲備出現大幅下降。央行貨幣政策最終目標之一是國際收支平衡，一旦我國官方外匯儲備出現連續快速下降，央行有可能進行匯率干預維持收支穩定。

人民幣匯率面臨的三大壓力

未來若人民幣匯率繼續加速貶值，市場貶值預期持續惡化，央行也將大概率及時出手予以乾預。但另一方面，考慮到昨日央行和銀保監會釋放的加大信貸投放的消息，“寬貨幣 + 緊信用” 政策組合轉向為 “寬貨幣 + 寬信用”，信用擴張重啟，貨幣環境將中性偏松，中國的貨幣政策正與美國的貨幣政策日益分化。在這種背景下，人民幣匯率進一步承壓，市場和貨幣當局將如何 “角力”？前景不確定性加大。

壓力一：貶值預期強化

觀察市場對人民幣匯率走勢預期的一個常用的風向標，就是 CNH 和 CNY 之間的價差。

中國金融四十人論壇高級研究員管濤表示，判斷市場預期是否分化首先可以通過看 CNH 和 CNY 之間的價差大不大，如果不斷擴大，意味著供求失衡比較嚴重，單邊貶值預期會增強。然後看這種價差的偏離是不是持續在一個方向，持續在一個方向，就視為一種單邊預期。

近幾日，CNH 和 CNY 之間的價差持續擴大，一度擴大近 400 點，今日的價差也在大多數時間維持在 200 點以上。“這兩天境內外匯差比較大，因為離岸市場市場化程度更高、受管制少，通常更加代表市場真實意願。” 北京一大行外匯分析師對記者說。

壓力二：結售匯順差收窄近九成

反映市場主體購匯、結匯意願的銀行結售匯數據表現也不容樂觀。儘管今日國家外匯局公佈的 6 月數據顯示，當月銀行結售匯順差 131 億元人民幣，為連續第三個月順差，但順差規模環比大降近九成。同期，銀行代客遠期淨售匯 887 億元人民幣。上述數據均顯示，受 6 月人民幣步入快速貶值通道以來，跨境資金流動形勢也出現微調。

但在此之前，由於上半年人民幣匯率總體趨穩，跨境資金流動形勢向好。國家外匯局國際收支司司長王春英表示，總體來看，上半年我國外匯供求基本平衡，企業購匯意願總體下降，外匯融資情況更趨平穩；結匯率有所上升，市場主體持匯意願總體下降。

不過，隨著進入 6 月以來，人民幣兌美元匯率急轉直下，由上半年的升值變為快速貶值，並已全部回吐上半年的升值，下半年跨境資金流動形勢能否保持上半年的良好態勢，則值得繼續觀察。

壓力三：美元指數走勢預期分化

根據目前的人民幣兌美元匯率中間價的定價機制，人民幣兌美元的走勢，很大程度上取決於美元指數的走勢，即美元走強，人民幣就相應走弱；美元走弱，人民幣則相應走強。因此，美元指數的未來走勢，對人民幣匯率的影響至關重要。

對此，管濤表示，目前還不好判斷。現在市場上有不同看法。目前支持美元走強的因素，一是美國貨幣政策正常化的進度比較領先。不過，現在美國的利率水平已經 1.75%，接近正常水平，預計加息已經進入尾聲。美國的兩年期和十年期國債收益率水平的利差已經逐漸扁平化收斂，有觀點甚至認為，經濟周期已經接近尾聲。

誠如管濤所說，目前市場對於美元指數的走勢預判缺失存在分化。不過，正是由於對美元走勢預期分化，亦有一種觀點認為，未來人民幣兌美元匯率會成雙向波動走勢，只不過波動幅度會加大。