這兩大因素 讓專家警告人民幣貶勢恐不久了

人民幣上週五晚間一度跌至 6.8366，再創今年新低，也讓許多對沖基金大舉看空人民幣。但分析師提醒，鑒於美國總統川普重新關注人民幣與歐元匯率，加上中美利差若維持在 60 個基點上方，人民幣匯率跌勢恐怕不久了。

人民幣貶勢持續一個多月後，近期引來美國總統川普以及財政部長梅努欽的關注，川普批評人民幣像石頭一樣下墜，梅努欽則表示將密切關注人民幣，審查匯率是否有操控跡象。

《21 世紀經濟報導》， 美國對沖基金 Axiom 分析師 Gordon Johnson 指出，若中美利差保持在 60 個基點上方，那麼中美貨幣政策持續分化對人民幣匯率的下跌壓力將會很快退去。他認為，許多對沖基金已注意到這項問題，上周五下午 A 股走強帶動人民幣匯率反彈，令不少對沖基金迅速採取空頭獲利平倉策略。高盛也在最新報告中提醒客戶，追逐人民幣對美元貶值可能是錯誤的決定。

對對沖基金來說，作空人民幣的同時，也千萬不能小覷人行的干預能力。因此，上週五人民幣跌破 6.8 後，對沖基金反而開始擔心市場多空格局驟變。

Gordon Johnson 指出，多數對沖基金希望藉由中美貨幣政策持續分化機會，押注人民幣大幅度走跌進而短期獲利，但並沒有持續押注人民幣大幅走跌的打算。畢竟，決定人民幣匯率強弱的主要因素，除了中美貨幣政策分化，還有宏觀經濟成長的基本面，目前中國經濟成長前景並不比美國差。

外電報導，在人民幣目前貶值近 5% 之後，對中國官方來說，現在要考慮的是要不要改採其他策略對付出口下滑，畢竟 2015 年當年的教訓對中國來說還歷歷在目，無法持續讓人民幣走跌。

摩根大通經濟學家 Jahangir Aziz 和朱海濱在最新報告指出，迄今為止，中國通過放寬貨幣政策和讓人民幣貶值來應對貿易戰。並指出，中國必須盡快祭出其他措施，特別是財政措施，得盡快發揮作用，以減輕負擔。