川普欲引發「貨幣戰」？美財政部長梅努欽怎麼看

《彭博社》報導，美國總統川普於 20 日推文指責中國與歐盟操縱匯率與利率，使美國陷入不利的競爭地位，導致市場擔憂川普將引發「貨幣戰」並支持疲弱美元，對此，美國財政部長梅努欽表示美國仍支持強勢美元，且川普不會干預利率市場。

川普在 20 日的推文譴責日本、歐盟和其他國家正在進行政策操作，使貨幣貶值與利率降低，同一時間，聯準會升息使美元變得越來越強大，剝奪美國的競爭優勢，這不是一個公平的競爭環境。

川普在 20 日的推文譴責日本、歐盟和其他國家操縱匯率與利率

梅努欽 (Steven Mnuchin) 在 21 日的 G20 記者會上再度出面緩頰，表示川普全力支持聯準會 (Fed) 的獨立性，且不會干預匯率市場，而支持強勢美元是美國的長期承諾，市場對貨幣戰的擔憂因此稍有減緩。

二十國集團 (G20) 於 7 月 19 日至 22 日在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯召開財政部長和央行總裁會議。但各國財長似乎不太擔心潛在貨幣戰的隱憂，西班牙經濟部長 Nadia Calvino 22 日向記者表示，他們並未談論太多關於貨幣戰的主題。

G20 會議關注焦點

G20 會議的參與者關注焦點仍放在全球貿易戰風波上，美國與其貿易夥伴的報復性關稅措施，將有可能削弱商業信心、破壞全球供應鏈並提升消費者價格。國際貨幣基金組織 (IMF) 總裁 Christine Lagarde 也對貿易鬥爭提出警告，呼籲 G20 透過國際合作解決分歧。



G20 在會議結束後發布公報警告，在貿易緊張局勢加劇的情況下，世界經濟體面臨的風險已經增加，因此，「需要加強對話和行動，以降低風險並增強信心」。



而梅努欽對北京仍維持強硬態度，美國將密切關注人民幣匯率走勢，同一時間，白宮將持續對各國施壓，促使他們向美國投資與出口開放市場。

人民幣貶值在今年還未造成全球市場恐慌

對於美國的貿易不利情勢，澳洲財政部長 Scott Morrison 認為情有可原，他表示，美國陷入這種局勢已達 10 年之久，但透過報復性關稅措施解決問題不是尋常的方法。