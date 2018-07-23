央行細化資管新規有關事項 過渡期内金融機構自主確定整改計劃

7月20日晚間，央行發佈《關於進一步明確規範金融機構資產管理業務指導意見有關事項的通知》(下稱《通知》)，對4月27日發佈實施的《關於規範金融機構資產管理業務的指導意見》(下稱《指導意見》)做了進一步的明確。

具體來看，《通知》明確公募資產管理產品除主要投資標準化債權類資產和上市交易的股票外，還可以適當投資非標準化債權類資產(以下簡稱非標)，但應當符合《指導意見》關於非標投資的期限匹配、限額管理、信息披露等監管規定。

同時，為給予金融機構發行新產品和培育投資者一定時間，《通知》進一步明確，過渡期内，金融機構可以適當發行一部分老產品投資一些新資產，但這些新資產應當優先滿足國家重點領域和重大工程建設續建項目以及中小微企業的融資需求。同時強調，老產品的整體規模必須控製在《指導意見》發佈前存量產品的整體規模之内，所投資新資產的到期日不得晚於2020年底。

《通知》按照《指導意見》的要求，對資產管理產品實行淨值化管理，金融資產堅持公允價值計量塬則，鼓勵使用市值計量。通知同時表示，考慮到部分資產尚不具備以市值計量的條件，過渡期内封閉期在半年以上的定期開放式資產管理產品、銀行現金管理類理財產品適用攤餘成本計量。

《通知》明確提出，對於過渡期結束後難以消化的存量非標，可以轉回銀行資產負債表内，人民銀行在宏觀審慎評估(MPA)考核時將合理調整有關參數予以支持。同時，為解決表外回表佔用資本問題，支持商業銀行通過發行二級資本債補充資本。

對於因特殊塬因難以回表的非標和過渡期後仍未到期的少量股權類資產，《通知》明確，經金融監管部門同意後，金融機構可以合理妥善處理。

此外，為促進有序整改，《通知》按照《指導意見》要求，由金融機構自主製定整改計劃，監管部門予以監督指導。

來源：新京報

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