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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月20日 交易日  
  
停止融資        融資分配        停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=
                                                  過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%
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元大美債7-10正2 元大台灣50正2   富邦科技          亞德客-KY         昶和     大飲     元大台灣50正2
元大美債7-10反1 富邦恒生國企正2 元大台商50        麗正              大統染   興泰     新日光
宏洲            群益臺灣加權反1 富邦摩台          中環              海悅     宏亞
嘉裕            正道            富邦發達          錸德              銘旺科   達新
東華            同開            富邦金融          智寶              卓越     地球
大東                            元大MSCI台灣      威盛              統領     恆大
立益                            永豐臺灣加權      環科                       新紡
佳和                            富邦台50          大毅                       怡華
昶和                            富邦日本          吉祥全                     昶和
三洋紡                          國泰日經225       華新科                     大統染
本盟                            元大歐洲50        嘉晶                       程泰
瑞利                            元大日經225       星通                       永記
樂士                            元大美債20正2     禾伸堂                     日勝化
正峰新                          元大美債20反1     揚明光                     展宇
億泰                            國泰20年美債反1   佳凌                       士紙
毛寶                            富邦公司治理      鈞寶                       東明-KY
燁興                            元大美債7-10正2   達方                       宏旭-KY
中鴻                            元大美債7-10反1   富鼎                       光罩
聚亨                            國泰臺灣低波動30  杜康-DR                    智寶
千興                            國泰標普低波高息  陽光能源-DR                鼎元
威致                            富邦歐洲                                     銘旺科
華豐                            FH彭博高收益債                               奇力新
首利                            FH彭博新興債                                 大毅
麗正                            元大台灣高息低波                             佳凌
東訊                            富邦美國特別股                               傳奇
華泰                            富邦臺灣優質高息                             科嘉-KY
錸德                            FH富時高息低波                               迎廣
倫飛                            新光內需收益                                 嘉聯益
威盛                            台泥                                         關貿
國碩                            黑松                                         亞弘電
銘旺科                          台聚                                         富鼎
統懋                            華夏                                         華友聯
翔耀                            亞聚                                         潤弘
太空梭                          台苯                                         遠雄來
麗臺                            宏洲                                         夏都
華映                            嘉裕                                         欣欣
吉祥全                          東華                                         統領
憶聲                            大東                                         客思達-KY
科風                            立益                                         同方友友-DR
和鑫                            佳和                                         友佳-DR
力特                            聯發                                         一零四
喬鼎                            昶和                                         欣天然
正達                            三洋紡                                       新海
晟鈦                            台南                                         欣高
同泰                            本盟                                         茂順
新世紀                          瑞利                                         台數科
誠創                            堤維西                                       波力-KY
嘉威                            樂士                                         泰昇-KY
力銘                            正峰新                                       政伸
亞太電                          喬福                                         吉源-KY
達能                            瑞智                                         鼎炫-KY
科納-KY                         高力
清惠                            億泰
慧友                            榮星
勁永                            艾美特-KY
捷泰                            中化
互億                            榮化
天瀚                            長興
迅杰                            花仙子
華上                            毛寶
光麗-KY                         中化生
元晶                            和康生
華冠                            神隆
裕豐                            雃博
寶徠                            麗豐-KY
皇普                            康聯-KY
日勝生                          和成
六福                            中鋼
台南-KY                         燁興
康師傅-DR                       中鴻
聖馬丁-DR                       聚亨
神州-DR                         千興
耀傑-DR                         威致
同方友友-DR                     佳大
晨訊科-DR                       運錩
友佳-DR                         南帝
陽光能源-DR                     華豐
精熙-DR                         三陽工業
中福                            首利
雷虎                            麗正
中視                            鴻海
秋雨                            東訊
慶豐富                          華泰
新利虹                          錸德
國光生                          鴻準
                                倫飛
                                威盛
                                國碩
                                精技
                                銘旺科
                                統懋
                                翔耀
                                太空梭
                                麗臺
                                華經
                                華映
                                吉祥全
                                普安
                                憶聲
                                科風
                                和鑫
                                力特
                                喬鼎
                                正達
                                晟鈦
                                同泰
                                泰碩
                                新世紀
                                京鼎
                                融程電
                                聯鈞
                                維熹
                                誠創
                                嘉威
                                辛耘
                                力銘
                                宏致
                                亞太電
                                達能
                                大聯大
                                拓凱
                                銘鈺
                                康控-KY
                                科納-KY
                                清惠
                                慧友
                                迎廣
                                勁永
                                捷泰
                                互億
                                瑞儀
                                詮欣
                                天瀚
                                光鼎
                                迅杰
                                同欣電
                                華上
                                群電
                                光麗-KY
                                元晶
                                虹揚-KY
                                尖點
                                華冠
                                華東
                                明基材
                                裕豐
                                寶徠
                                太子
                                皇普
                                日勝生
                                遠雄
                                漢翔
                                六福
                                晶華
                                中再保
                                統一證
                                玉山金
                                台南-KY
                                康師傅-DR
                                聖馬丁-DR
                                神州-DR
                                耀傑-DR
                                同方友友-DR
                                晨訊科-DR
                                友佳-DR
                                陽光能源-DR
                                精熙-DR
                                中福
                                一零四
                                雷虎
                                大台北
                                新保
                                新海
                                中視
                                秋雨
                                中鼎
                                慶豐富
                                全國
                                裕融
                                勤益控
                                新利虹
                                國光生
                                佐登-KY
                                jpp-KY
                                山林水
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