〈名師解盤〉本周台股續漲看三大關鍵 留意內外資籌碼變化

大型權值股撐盤下，台股單周上漲 67.57 點，漲幅 0.62%，周線連 2 紅，不僅站穩 10900 點關卡之上，並站上所有均線，法人表示，本周指數續漲的關鍵有三，包括權值股是否持續帶動大盤、光學族群可否維持強勢，以及被動元件是否持穩，其中內資和外資的籌碼變化，更是觀察的重點。

日盛投顧總經理李秀利表示，上周台股主要為權值股表態，指數有機會形成突破季線的強勢格局，關鍵在於台積電的走勢，而觀察外資動向，6 月外資大賣台塑等權值股，目前已由賣轉買，展望本周，內資和外資籌碼變化，將會是觀察重點。

李秀利指出，本周台股續漲的關鍵，在於第一權值股是否持續帶動大盤，第二光學族群是否維持強勢，第三被動元件族群是否持穩。其中，若國際股市持穩，權值股續漲沒有太大的問題，但若受國際股市影響，指數沒辦法站穩在季線之上的話，估計指數會在季線上下進行盤整。

富邦投顧董事長蕭乾祥則表示，觀察上周台股回檔，季線獲得支撐，且上周五在台積電利空鈍化下，將指數向上拉升，並站上所有均線，若這波能搭配量能放大、權值股續強，預期指數有機會上攻 11000 點，並向上挑戰原來的高點 11270 點。

至於族群表現上，蕭乾祥表示，蘋概股、光學族群、面板股等，第 3 季會持續發酵；李秀利則認為，除了大型權值股外，也可留意傳產股、生技股等，另可觀察本周法人看好的標的，或許會有新的觀察指標。