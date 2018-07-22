〈觀察〉基亞浩鼎昨日夢靨 生技業衝上市櫃募資重振旗鼓

對生技產業而言，基亞、浩鼎新藥解盲失敗帶來的市場震撼，彷彿昨日才剛發生，新藥研發費時最長可達 10 年，若苦無資金支持，到手的研究成果將功虧一簣，而單靠新藥研發，又沒有其他收入，若非有大金主支撐，小公司根本熬不過創業期。據經濟部統計，2016 年至今申請上市櫃「快速通關」通過的公司共有 31 家，其中高達 21 家是生技業者，可見生技業募資困難程度。

生技業在台灣股價市值高達 9000 多億，然而年產值僅 1000 億元，經濟部次長龔明鑫今年參與台灣生技月活動時就喊話，要讓生技產業成為兆元產業，多數人對這個數字多保守看待。

除政府支持，水劑藥廠晟德轉型為生技工業銀行，尋覓可投資、有潛力的生技公司，不僅為公司帶來可觀業外收益，也順利扶植包括智擎、順藥、金樺等生技公司，成為產業明日之星。

但是如何實現兆元產業藍圖，除靠政府近來開放生技及科技類申請上市櫃「快速通關」，生技產業可能更期待外界投資人的理解，能體會生技產業循環最長可達十年，是一筆時間不短的長期投資。

記憶猶新的生技新星浩鼎，因為 2016 年乳癌疫苗新藥 OBI-822 解盲失敗，加上當時中研院長翁啟惠持股風波，引起外界對生技產業一陣撻伐，當時準備上任的經濟部長李世光更形容，這場風暴就像「海嘯的開始」。

早在浩鼎案先前，2013 年基亞新藥解盲失敗，也為市場投入震撼彈，不僅股價大跌，更被媒體形容，「新藥股的美夢」被敲醒。而整體產業好不容易度過基亞帶來的低潮，浩鼎又成為新的震撼彈，翁啟惠的持股風波，讓政府社會專注個人道德，彷彿這就是新藥解盲失敗的主因。

對生技產業而言，研發新藥風險極高，就算臨床一期、二期實驗都順利，經過三期可能花費更多時間、成本，結果卻未如人意，這也是新藥為何如此珍貴，生技月與會學者更直言，臨床實驗中 50% 比重，可能都會發生全部重做的情形。

生技業者研發新藥，還得取得藥證、上市，並向醫生、保險業者、販售通路等進行溝通，如果利潤不佳或者病患使用不便，都可能影響新藥最後銷售成效。

不少人都形容，生技業是燒錢的行業，研發新藥從研究、動物實驗到臨床實驗，可能歷時長達 10 年，只要沒有足夠資金，所有投入前功盡棄，甚至連製藥的藥廠都要 10 年才能轉虧為盈，何況是一般進行研發，無其他收入可言的新藥公司。

為了能夠盡快上市櫃募集資金，有的生技公司甚至放棄原有的投入，轉為研發他類新藥，就是期待這個「新藥股的美夢」能夠持續下去，如果可以順利完成實驗、獲得藥證，並使新藥真正上市銷售，公司就能持續獲得資金，繼續下一個新藥開發。