川普單挑聯準會 是為未來關稅和稅改政策失效找代罪羔羊

美國總統川普放話批評聯準會 (Fed)，其本意可能是在於如果他推動的貿易和稅改政策不成功，就把 Fed 主席鮑爾列為代罪羔羊排名中的一員。

華盛頓 Potomac River Capital LLC 創始人兼首席投資長 Mark Spindel 表示，川普有種習慣，「如果事情沒有按照他的計劃進行，他就會怪到其他人頭上。」

自川普於 2017 年 1 月就職以來，Fed 已經升息 5 次，並且今年又增加了 2 次。它還透過逐步縮減資產負債表來為經濟提供支持。

由於日本和歐洲當局的利率趨近於零，投資人推高了美元兌日元和歐元的價值。這使得美國產品的競爭力下降。川普認為這是不公平的。

與美國大多數主要貿易夥伴展開關稅大戰的川也猛烈抨擊中國和歐洲，指責其操縱貨幣，以便為其出口商贏得優勢。

美國財長 Steven Mnuchin 週六 (21 日) 為川普辯護，在布宜諾斯艾利斯舉行的 20 國集團財長會議期間告訴媒體，總統完全支持 Fed 的獨立性，並且也不會試圖干涉貨幣市場。

川普對 Fed 的大部分不平似乎都是針對升息對美元的影響。儘管美元一度因川普的貨幣評論而走低，但仍較川普在 3 月 23 日對鋼鐵和鋁進口加徵關稅時的價格高出約 5%。

美元指數走勢

川普的預算主管 Mick Mulvaney 也跳出來排評 Fed，指責其未體認總統的政策其實可以讓經濟成長更快，而不會刺激通貨膨脹，他上週五告訴福斯新聞，「每當事情似乎開始變好一點時，Fed 就踩剎車。」

政治人物在經濟出問題時怪罪 Fed 並非不尋常。不過，川普的批評正值鮑爾認為經濟「處於非常良好的狀態」下。

鮑爾在布宜諾斯艾利斯拒絕發表評論，因為他準備與 20 國集團的財政部長和央行行長會面。

美國總統對 Fed 主席的直接壓力有限。在獲得川普提名並得到參議院的廣泛支持後，鮑爾任期 4 年，任期至 2022 年。根據《聯邦儲備法》，Fed 主席或任何 Fed 理事只能「因特定原因」在任期結束之前被免職，但特定原因為何並沒有進行定義。

川普對 Fed 升息以及近期美元升值的攻擊凸顯了其經濟政策核心的內在矛盾。

雖然他試圖通過加徵進口關稅來降低美國的貿易逆差，但他的減稅措施正在推動聯邦政府的赤字，給利率和美元帶來上行壓力。

加州 Pacific Investment Management Co. 全球經濟顧問 Joachim Fels 說，「這凸顯了他政策的不一致性。」

一旦這些政策失效，鮑爾和 Fed 就倒楣了。