WSJ：蘋果擴大OLED供應來源 中國京東方急欲加入蘋果供應鏈

蘋果 (AAPL-US) 目前完全依賴三星 (005930-KR) 為 iPhone X 供應 OLED 顯示器，據傳另外還簽下 LG Display (034220-KR) (LPL-US) 作為第二家供應商。然而，根據《華爾街日報》報導，中國也正在努力成為蘋果 OLED 顯示器的供應商，以此作為其提高高階製造業的努力成果。



報導指出，京東方科技集團 (BOE) (000725-CN) 正在尋求為蘋果未來的 iPhone 機型供應顯示器。目前，京東方為 iPad 和 MacBook 提供顯示器，是大型 LCD 螢幕的頭號供應商。

由北京市政府主控的京東方也是目前唯一一家供應蘋果的中國顯示器公司。對於蘋果來說，選擇 BOE 作為供應商有助於與中國政府保持良好關係。同時也有助於中國在高階製造業中與日本和韓國競爭。

報導表示：「如果成功的話，京東方不僅會用具挑戰性技術的產品來證明自己的製造實力，而且還將在中國的高階顯示器製造領域追趕韓國和日本的比賽中取得巨大成功。」

此外，「向京東方購買顯示器，其最大股東是國有企業，只要京東方能夠滿足蘋果公司的高質量標準，蘋果在中國的地位就能完美地受到保證。」

然而，一個最大的障礙是 BOE 過去專門製造 LCD 顯示器。眾所周知，OLED 顯示器更難以製造。

不過，報導指出，與採用有機材料生產的柔性 OLED 顯示器相比，LCD 螢幕較容易大量生產。即使是 OLED 先驅兼蘋果的主要顯示器供應商三星電子，也一直在努力應對居高不下的不良率。

去年上市的 iPhone X 蘋果完全依賴三星的 OLED 顯示器。然而，報導指出 LG Display 將為今年的 iPhone 機型提供 300 萬到 500 萬片 OLED 顯示器。