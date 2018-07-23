貿易戰的犧牲品？美冷凍肉庫存量年增8% 但未創新高

美國與全球的經濟貿易戰開打不久，似乎摩托車、啤酒、洗衣機、農產品、和威士忌都受到了影響，而肉類則是最新受到波折的大宗物品。

據了解，目前有超過 25 億磅的美國牛肉、豬肉、和家禽正在冷藏存放著，等待買家。

Rabobank 分析師 Christine McCracken 提到，這些庫存加上美國需求的適度成長和出口條件的嚴重不確定性，可能導致」幾年內行業中看到的最大修正之一」。

據外媒報導，一些肉類加工商正在取消美國的投資和擴張計劃，而另一些則正在減少產量。

同時，儲存設施的空間不足使創紀錄的多餘肉類給業者添加了麻煩，而近期因飼料成本下降也導致了生產過剩。

根據美國農業部 USDA 的預測，美國肉類產量近 10 年穩步上升，今年將達到創紀錄的 1027 億磅。USDA 上個月也預估，5 月底美國冷凍肉類庫存將達 25 億磅，年增率為 8%，但還未創新記錄。

近期美國總統川普的貿易戰推動了包括墨西哥、中國、和加拿大在內的主要國外市場對美國肉類實行關稅。中國在 4 月對美國豬肉徵收 25% 關稅，並在本月將其提高到驚人的 62%。

2018 年上半年美國出口量下降了 18%，最大美豬進口國墨西哥也於 6 月 5 日將豬肉關稅翻了一倍至 20%。

與此同時，加拿大從 7 月 1 日開始對一些美國牛肉徵收 10% 的報復性關稅，中國在 7 月 6 日也對美國牛肉的關稅提高到 37%。

中國不是美國牛肉的主要出口市場，因為美國牛肉被禁止超過 10 年之久，但關稅把所剩的一點需求再度擠壓。