美股盤中─財報強勁 蓋過川普貿易談話 指數走高

美國股市週五中場走高，幾家美國大型企業公布財報強勁，蓋過了川普總統對中國的貿易談話。

台北時間 00:28

道瓊工業平均指數上漲 31.92 點或 0.13% 至 25096.42。

Nasdaq 指數上漲 10.28 點或 0.13% 至 7835.58。

S&P 500 指數上漲 1.52 點或 0.05% 至 2806.01。

週四收盤後，微軟公布獲利優於預期，並發布強勁營收預估。其股價上漲 2.6%，並創新高點。Honeywell 股價亦上漲 2.1%，該公司公布獲利與營收高於預期。

目前為止，約 16.4% 的 S&P 500 企業已公布財報，其中 83% 高於分析師預期。華爾街對本財報季期望甚高，接受 FactSet 機構調查的分析師平均預估，第二季企業獲利將較去年同期成長 20%。

川普總統說，若有必要，他準備對每一件中國進口商品提高關稅。他告訴 CNBC 說：「我準備對 5000 億美元中國商品全部提高關稅。」

分析師說，這將讓貿易戰擔憂重燃，只會讓事情更複雜。

川普並說，自他勝選以來，股市強勁上漲，讓他有機會從事貿易戰。「我們用銀行裡的錢，打貿易戰。」

自 2016 年川普勝選至本週四，S&P 500 上漲了 31%。今年因川普政府對各國提高關稅，股市漲勢減緩。2018 年以來，S&P 500 上漲了 4.9%。提高關稅引發市場擔憂全球經濟成長將減緩。

週五，在川普有關 Fed 與中國的談話後，美國股市大幅下跌。但很快回穩。

川普連續第二天抨擊聯準會 (Fed)。他發布推文說：「美國不應因為表現良好而受到懲罰。現在緊縮信用，會傷害我們的成就。美國應該收復因不法操控匯率與不好的貿易協定而失去的一切。我們的債務即將到期，我們却升息，真有這種事？」