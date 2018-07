台塑Q3看好PVC等產品 AN供給偏緊價格預期維持高檔

台塑 (1301-TW) 第 2 季受惠液鹼、AN、MMA 等產品下游客戶需求強勁,稅前利益、稅後純益與每股純益均創歷年同期新高。展望第 3 季,台塑看好 PVC、液鹼、AE、AN、PP 等產品。

台塑董事長林健男表示,中國從 7 月起調降銀行存款準備率,市場資金流將較寬鬆,客戶買氣應可回溫,加上美國乙烯供應穩定,PVC 產量提升,惟正值國內需求旺季,出口量略減,有利亞洲行情持穩,此外,美中貿易戰開打,雙方政府加徵高額關稅清單中含有 PVC 產品,未來影響層面有待觀察。

液鹼部分,林健男指出,中國針對江蘇省的環保稽查日前已告段落,預估液鹼需求將可逐步提升,中東阿聯酋鋁業的新氧化鋁廠將於明年上半年開出,將於今年第 3 季採購液鹼 2 萬乾噸,預期第 3 季售價將持平或小漲。

AE 部分,林健男表示,第 3 季受到亞洲同業歲修影響,產能合計影響 130 萬噸,佔亞洲產能 22.9%,市場供給減少,支撐 AE 行情,價格可望持穩。

AN 部分,林健男表示,歐美地區 AN 下游產品去化順暢,銷往亞洲現貨數量減少,另一方面,由於下游產品需求維持強勁,加上第 3 季亞洲多家 AN 廠停車歲修,合計影響產能 71.4 萬噸,佔亞洲產能 17.3%,且齊魯石化 8 萬噸因環保因素持續停產,現貨供給吃緊情況恐無法立即獲得改善,惟 AN 行情已逼近 5 年來高點,第 3 季價格應維持高檔整理或小漲。

至於 PP 部分,第 3 季亞洲也有多家 PP 廠停車歲修,合計產能 280 萬噸,佔亞洲產能 6.4%,加上因美國制裁伊朗影響原油價格趨漲,支撐 PP 價格,預期價格雞場穩。