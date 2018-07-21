熱門股－TPK法說將登場 聚焦下半年營運展望

TPK -KY 宸鴻 (3673-TW) 第 2 季合併營收 177.91 億元，季減 14.7%，年減 20.6%，創近 8 季低點，法人預估，每股虧損約 1.3 元；隨著蘋果 iPhone 新機上市啟動拉貨動能，預期第 3 季營運將增溫，本業具轉盈契機，今年先蹲後跳；去年度 3 元現金股利已完成填息，統計外資已連續買超 3 個交易日。

宸鴻第 1 季合併營收 208.5 億元，年減 2.6%，季減 36.6%，主因季節性因素及第 1 季工作天數較少造成；營業毛利 12.3 億元，營業毛利率由上季 6.7% 降至 5.9%，主因產能利用率下降所造成；稅後純益 6800 萬元，季減 88.49%，年減 88.96%，每股純益 0.17 元。

受傳統淡季及主要客戶新、舊產品轉換的影響，宸鴻第 2 季產能利用率下滑，雖單季營收 177.91 億元，季減 14.7%，略優於原預估季減 2 成的預期，但獲利仍是面臨壓力，恐難逃虧損，法人預估，第 2 季稅後虧損 5.3 億元，每股虧損 1.3 元。

蘋果 iPhone 傳出今年將推出 3 款新機，預估 8 月啟動拉貨潮，蘋果供應鏈營運將受惠，預計 7 月 26 日召開法人說明會公布財報及第 3 季展望；法人預估，第 3 季營收增溫，可望重回 300 億元，本業具轉盈契機，預估營益率約 3.3%，單季獲利約 7.5 億元，每股純益 1.8 元。