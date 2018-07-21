錢緊 金地商置地塊頻繁引入投資者

房企融資「寒流」下，手有余錢才不慌。

資金環境整體偏緊的情況下，金地商置開始頻繁在項目上引入投資者，以保證現金流。

7月12日，金地商置發布的公告顯示，將旗下三家全資附屬公司共計74%的股權，以8.31億元的價格出售給包括美範、上海紅星、徐州萬科及智銀在內的數家公司。出售後，金地商置對項目公司的持有股權將從100%降低至26%，未來也不再並表。

不過從持股數量來看，一致行動人的上海紅星和美範持股25%，徐州萬科持股24%，智銀持股25%，金地商置依舊是持股量最大的股東。

公告稱，該項目是位於徐州三環西路朱莊西側的地塊，其中包含三幅宅地，一幅商業用地及一幅教育用地，占地面積總計16.34萬平方米。早前信息顯示，這幅地塊是金地商置在今年3月20日拿下的地塊，彼時金地商置經過19輪報價，以10.88億元價格摘得，溢價率僅為1.68%。以74%的比例計算，出售的這部分股權僅賺了2000多萬元。

商置在公告中也表明，到今年6月30日該項目未經審核凈資產值約為8.8億元，持有土地期間凈虧損54.5億元，預計出售後盈利0.24億元，另外帶來8.3億元的現金流。同時表示，股權攤薄使得集團未來總投資額及負債減少，項目產生的現金流預計使得財務狀況更加靈活。

這並不是金地商置首次引入合作投資者，2017年10月，商置首次進入徐州時，以2.24億元拿下位於欣欣路北的一幅宅地，3個月後便引入中駿、弘陽聯合開發，今年上市後也定名為“中駿·麗景府”。去年5月，商置在上海松江的地塊上，也引入紅星美凱龍作為投資者入股。

出售地塊的出讓信息顯示，地塊內須配建占地8.1畝的幼兒園並無償移交政府，需建自持商業面積不少於5萬平方米的商業且不得分割銷售，地塊內須建設運營大型購物中心，開發商品房需為成品住宅等，出讓條件較為苛刻，對房企資金沈澱較大。在行業融資渠道變窄，“限價”持續的情況下，通過引入投資合作者保證現金流，成為一些房企緩解資金壓力的選擇。

從上年年報來看，截止到2017年12月31日，金地商置流動資金約為53.96億元，但一年內需要償還的銀行、關聯方及其他貸款超過64.81億元，在房企中現金流情況並不樂觀，且上半年融資並不頻繁。從公告信息顯示，入賬最大來源還是今年1—6月的銷售資金，總計159.67億元。但和去年同期銷售的226.08億元金額相比，今年同比下降29.37%，銷售收益也出現明顯收縮，上半年大部分單月的銷售額同比去年都出現不同程度下降，6月環比也出現下降趨勢。

從2013年更名至今，4年多時間裏金地商置的年銷售額從42億元到452億元的跨越式增長，即便在地產行業內部增速也頗為迅猛。但是行業風向變化之下，商置從規模增長變得有些「保守」，今年上半年在土地市場也並不積極，除了這幅售出股權的徐州地塊，還在今年4月於成都青羊區，以1.89億元拿下一幅16.2畝的商服用地。而去年同期，商置曾在鄭州、沈陽、西安、昆山等地先後拿下5宗地塊，部分還可開發高端住宅。

在土地市場並不積極的商置，上半年較大一筆收購則是在長租公寓市場。今年3月，金地商置以總計7631萬元的代價，收購了深圳Warm+公寓，該公寓下轄1600多間房，主要位於深圳市場。而金地商置旗下的長租品牌「草莓社區」成立於2016年8月，已陸續進入深圳、上海、杭州、昆明等城市，持有房間5000多間，通過收購Warm+實現規模擴容。

降低在傳統土地市場的收割轉戰長租公寓市場，銷售規模不足500億的金地商置，正在試圖調整方向。在政策和市場環境出現轉向，融資環境也並不樂觀的情況下，這類尚未實現規模的中型房企顯得較為保守，對於規模化發展道路報以審慎態度，保證現金流的運轉，以應對行業可能出現的環境變化。

來源：界面

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