加碼投資！中信資本砸139億收購麥當勞中國股份 專家直指1核心原因

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-10-22 08:49

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中信資本控股有限公司周一 (21 日) 在港交所發布公告宣佈，旗下私募股權投資部門信宸資本已與中信股份達成協議，將以 4.303 億美元 (約 139 億台幣) 價格收購中信股份所持有的麥當勞中國股份。

根據中信股份公告，中信股份同意出清且買方同意購買 Fast Food Holdings Limited(FFHL)19.23% 的股權，買方也將承擔價值約 0.74 億美元的未償還股東貸款。FFHL 直接持有 Grand Foods Holdings Limited(GFHL)，也就是持有麥當勞中國和港澳業務的公司。

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上述交易完成後，中信資本及其旗下的信宸資本將繼續作為麥當勞中國的控股股東，持股比例由原先的 42% 擴大至 52%，這意味著中信資本對麥當勞中國的投資進一步加碼。

中信資本方面表示，基於對中國經濟與消費市場前景的堅定信心，以及對麥當勞中國未來發展潛力的持續看好，中信資本聯合體決定繼續加碼麥當勞中國。

中信資本董事長兼執行長、麥當勞中國董事會主席張懿宸表示，將全力推動麥當勞中國邁入新的發展階段，實現「更強大、更美好、更智慧」的萬店願景。

中國食品產業分析師朱丹蓬表示，麥當勞近年在創新升級方面成效顯著，這也是中信看好麥當勞中國可持續發展的核心競爭力的原因。「在當前中國餐飲市場持續繁榮的背景下，中信加大對麥當勞中國的投資力度，顯得合情合理。」

朱丹蓬還說，中信資本此次加碼麥當勞中國，是對麥當勞中國業務發展前景的堅定看好。「這次加碼不僅進一步鞏固中信資本在麥當勞中國的控股地位，也為自身帶來更多商機和收益。」

但朱丹蓬認為，要實現 1 萬家店的目標，麥當勞中國需要克服的困難也不容忽視。一方面，中國市場競爭日益激烈，不僅有本土速食品牌的崛起，還有其他國際速食巨頭的競爭。麥當勞需要不斷創新和升級，以保持其在市場中的領先地位。

2017 年，中信資本與中信股份、凱雷與麥當勞達成戰略合作。中信資本出於看好麥當勞中國前景，在 2020 年初又從中信股份手中收購麥當勞中國 22% 股權，持股比例進一步擴大至 42%。

根據中信股份當時發布的公告，中信集團旗下中信股份、中信資本兩家公司和美國投資基金凱雷集團同麥當勞方面簽訂股份購買協議，以總對價 161.41 億港元收購麥當勞中國及香港業務控制權益，並在兩地獲得 20 年的特許經營權。

2017 年 10 月，麥當勞中國更迎來品牌名稱革新，正式更名為「金拱門」並公佈五年發展計畫，2022 年要在中國新開 2000 家門市，使總門市數突破 4500 家大關，其中 45% 的餐廳將位於三、四線城市。