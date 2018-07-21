華潤鳳凰醫療(01515-HK)與京煤集團下屬醫療機構訂合作框架

華潤鳳凰醫療(01515-HK)公布，該公司之全資附屬公司華潤醫院投資(中國)有限公司與北京京煤集團有限責任公司以及國新國同(浙江)投資基金合夥企業(有限合夥)，已於2018年7月20日訂立了合作框架協議，旨在為京煤集團下屬醫療機構開展合資共建落實合作框架。

訂立合作框架協議之目的，是訂約方同意充分發揮各自優勢並共同對北京京煤集團總醫院及其下屬分院(目標醫院集團)實行改革和重組，一方面完成目標醫院集團下屬坑木場分院的建設成立，另一方面為目標醫院集團進一步引入發展資金、醫療資源和管理資源，並強化其管理體制和運行機制，確保目標醫院集團的可持續發展及實現國有資產保值、增值。

訂約方同意在合法合規的前提下，積極實現以下述合作方式：坑木場分院項目的土地使用權安排：由京煤集團將坑木場分院項目的土地使用權裝入目標醫院集團。變更目標醫院集團舉辦人：由京煤集團成立舉辦人公司並將目標醫院集團的舉辦人統一變更為舉辦人公司。後續由華潤醫院投資和國新國同對舉辦人公司進行現金增資，金額尚待訂約方之後進一步商討。增資完成後，京煤集團、華潤醫院投資和國新國同擬分別持有舉辦人公司40%、35%和25%股權。成立合資管理公司：訂約方共同出資設立醫院管理公司作為目標醫院集團的運營管理平臺，金額尚待訂約方之後進一步商討。

華潤鳳凰醫療自2011年起與目標醫院集團以IOT(即投資－運營－移交)模式開展了合作共建改革。合作後，該集團為目標醫院集團注入了發展資金和資源，通過多項措施提升目標醫院集團的各項水平，包括：實施院區改造和流程優化以改善診療環境；通過引進和投放設備等方式提升醫院技術水準和服務水準；及通過優化薪酬體系建立員工收入持續增長機制。改革後北京京煤集團總醫院已成為京西地區一所三級精品綜合醫院。2017年目標醫療集團之醫療業務年度收入突破10億元，約為2011年改制開始時的2.2倍，實現了國有資產持續保值、增值。

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