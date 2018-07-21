中國央行稱公募可投非標資產 過渡期內金融機構可發老產品投新資產

路透上海7月20日 - 中國央行周五晚間發布資管新規執行通知，明確公募資產管理產品可以適當投資非標準化債權類資產，同時，過渡期內金融機構可以發行老產品投資新資產，但老產品的整體規模應當控制在大資管新規發布前存量產品的整體規模內，且所投資新資產的到期日不得晚於2020年底。

央行表示，大資管新規自今年4月27日發布實施以來，對於規範資產管理市場秩序、防範金融風險發揮了積極作用。

刊登在央行網站的「關於進一步明確規範金融機構資產管理業務指導意見有關事項的通知」主要內容包括：一是進一步明確公募資產管理產品的投資範圍；二是進一步明晰過渡期內相關產品的估值方法；三是進一步明確過渡期的宏觀審慎政策安排。

具體來看，過渡期內，對於封閉期在半年以上的定期開放式資產管理產品，投資以收取合同現金流量為目的並持有到期的債券，可使用攤余成本計量，但定期開放式產品持有資產組合的久期不得長於封閉期的1.5倍；銀行的現金管理類產品在嚴格監管的前提下，暫參照貨幣市場基金的“攤余成本+影子定價”方法進行估值。

同時，對於通過各種措施確實難以消化、需要回表的存量非標準化債權類資產，在宏觀審慎評估（MPA）考核時，合理調整有關參數，發揮其逆周期調節作用，支持符合條件的表外資產回表。

「支持有非標準化債權類資產回表需求的銀行發行二級資本債補充資本。」央行稱，過渡期結束後，對於由於特殊原因而難以回表的存量非標準化債權類資產，以及未到期的存量股權類資產，經金融監管部門同意，采取適當安排妥善處理。

央行並要求，過渡期內，由金融機構按照自主有序方式確定整改計劃，經金融監管部門確認後執行。

中國銀保監會稍早發布《商業銀行理財業務監督管理辦法》（征求意見稿）公開征求意見，要求規範資金池運作，防範「影子銀行」風險。延續對理財產品單獨管理、單獨建賬、單獨核算的「三單」要求，以及非標準化債權類資產投資的限額和集中度管理規定，要求理財產品投資非標準化債權類資產需要期限匹配。

銀保監會網站刊登的新聞稿並稱，要設定限額，控制集中度風險，對理財產品投資單只證券或公募證券投資基金提出集中度限制。辦法並將單只公募理財產品的銷售起點由目前的5萬元降至1萬元人民幣。

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