美亞控股(01116-HK)建議2合1再1供4籌2.8億

美亞控股(01116-HK)公布股本重組建議，該公司建議每2股合併1股，每手買賣單位由4000股改為1萬股，股份回購守則，股份回購構成該公司之場股份回購。建議每1股認購4股，每股0.2元，發行13.98億股股份，集資2.797億元。

公開發售之所得款項淨額約2.74億元，其中約4946萬元擬用作結付復牌產生的法律、顧問及專業費用及其他成本及開支；約6310萬元擬用作償還於本公佈日期的未償還貸款；約530萬元擬用作結付於本公佈日期的應付董事酬金(應支付予林錦和的董事薪酬除外，彼為執行董事及主要股東裕東的最終實益擁有人)；約9780萬元擬用作廣州美亞之資本開支；及約5903萬元擬用作一般營運資金。

另外，於7月20日公司與達成及益陞訂立和解契約，以解決民進港項目之事宜。根據和解契約，收購協議自其訂立屬無效並應予撤銷；所有代價股份須由公司回購；達成須放棄且公司須註銷所有承付票據；達成須放棄且公司須註銷所有可換股債券；公司須向達成轉讓益陞之股份；各方訴訟已對或可能對另一方提出的申索及╱或反申索須完全解除及免除；及本公司及達成須解除及免除彼此於收購協議項下之所有申索或責任。

美亞控股於2012年1月9日2停牌，股份將繼續暫停買賣，直至另行通知。

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