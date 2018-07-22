〈觀察〉拚FinTech搶客群 金融業組織年輕化是迎戰關鍵之一

金融科技浪潮，帶動金融業員工年輕化趨勢，觀察 2017 年各家金控年報，民營金控和銀行平均年齡最為年輕，介於 32 歲至 49 歲，公股行庫員工平均年齡則介於 41 歲至 51 歲。隨著行動支付、數位銀行等金融科技發展，金融業不斷嘗試創新的過程中，除了鼓勵老員工退休外，更大舉招募數位金融人才，顯然各家都認知到，要拚 FinTech 拉攏年輕人，組織年輕化是迎戰的關鍵之一。

根據 2017 年各家金控年報，民營金控和銀行員工平均年齡當中，玉山金 32.3 歲最為年輕，另國泰世華銀行 36.3 歲、台新金 38 歲、中信銀 38.1 歲，富邦金 39.5 歲，北富銀則 39.7 歲，而平均年齡層較高的包括永豐金、開發金、新光銀、新光金、國票金、日盛金等均逾 40 歲。

至於公股行庫中，以兆豐銀行平均年齡 41.2 歲最為年輕，華南金 42 歲、華南銀 43.1 歲、一銀 43.2 歲、第一今 43.3 歲、臺企銀 44.9 歲、土銀 44.6 歲、合庫銀 46.1 歲、兆豐金 50.5 歲以及合庫金 51.6 歲等。

若與上一年相較，包括富邦金、開發金、中信金、合庫金、第一金、一銀和兆豐銀平均年齡都有年輕化的趨勢。

而兆豐銀是最積極拉攏年輕族群的公股行庫，兆豐銀總經理蔡永義就說，兆豐銀員工平均年齡從 42.6 歲降至 41.2 歲，為八大行庫中最低，近兩年兆豐銀退休人數增加的同時，新進人員也跟著增加，員工數已突破 6000 人，隨著組織的年輕化，兆豐銀積極衝刺金融創新，目前積極經營 LINE 官方粉絲團，並推動數位帳戶。

華南金旗下華南銀行則積極衝刺行動支付和生物辨識，去年首家推出臉部辨識登入服務，且與第一銀為唯二支援 Apple Pay 的公股銀行，另也同時都有支援 Google Pay 和台灣 Pay。

相較於公股行庫，民營銀行的員工年齡層相對年輕，以玉山銀行為例，在金融科技和各項業務成長快速下，積極廣納多元領域的年輕人才，近 5 年未滿 40 歲就晉升為新世代傑出的經理人有近 3 成，為了鼓勵玉山員工培育優秀的下一代，成立玉山寶貝成長基金，員工每生一胎就補助 10 萬元，成功拉攏年輕員工的心。

其實，金融業面臨人口老化的問題，許多公股行庫在民國成立前就開行，其組織結構和人事規則與公務人員連動性高，過去很多人努力想考進公股銀行，是將其視為終生職，因此員工平均年齡層明顯較高。

但在金融科技發展下，老化的組織要迎戰金融創新浪潮，會是個很大的挑戰，所以安排老員工退休、引入年輕族群的人力和思維，是追上這波數位創新時代必要的策略，不過，要如何在競爭激烈的金融業拔得頭籌，除了組織年輕化外，要成功吸引年輕客戶買單，差異性、便利性，以及周全的創新服務體驗，或許才是致勝的關鍵。