暴風雨前的寧靜？10年期美債本月振幅創45年新低

進入 7 月以來，最經典的 2 年期和 10 年期美債殖利率曲線不斷趨平，兩者的利差最低跌至近 20 個基點，持續刷新 2007 年中旬以來最低，即金融危機之前的最低位。

除了兩年期美債殖利率對政策更敏感，接連刷新近十年最高之外，長端的 10 年期美債殖利率一直無法形成突破，也導致了殖利率曲線倒掛的可能性在近期增大。

據金融部落格 Zerohedge 觀察，7 月已經過去了三周，月內的 10 年期美債殖利率振幅小於 9 個基點，交投區間為 2.8053%-2.8950%。這一走勢若延續到月底，將創 1973 年以來最小月內變動幅度。

10 年期美債殖利率曾在 5 月下旬上沖至 3.1261% 的多年高位，此後下跌且無法衝破 2.90% 關口。

從價格角度來看，10 年期美債期貨價格在過去 30 天實際波動率也創下 1998 年以來最低。

值得注意的是，美國商品期貨交易委員會 CFTC 統計發現，最近一周美債期貨遭遇史上最大規模的投機性凈空頭部位。

彭博社援引 BMO Capital Markets 策略師 Ian Lyngen 稱，7 月發生了不少大事件，很奇怪為何美債殖利率對這些新聞基本沒有回應：

「我們認為，這可能代表很有戲劇性的事情正在到來。」

翻譯一下，當債市不尋常平靜而凈空頭部位上沖新高時，軋空現象如果大規模出現，或令美債殖利率直線回落。而投資者對美債等安全資產需求旺盛時，或對美股等風險資產不利。

『新聞來源／華爾街見聞』